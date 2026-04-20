건보공단, 장애인식개선 걷기대회서 '건강보험25시' 홍보

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 국민건강보험공단 대전세종충청지역본부가 장애인식개선 행사에 참여해 공공앱 홍보에 나섰다.

국민건강보험공단 대전세종충청지역본부는 지난 18일 세종중앙공원 도시축제마당에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 걷기대회 '2026 DADARUN'에 참여해 모바일앱 '건강보험25시' 홍보 부스를 운영했다고 20일 밝혔다.

세종중앙공원 도시축제마당에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 걷기대회 '2026 DADARUN' 모바일앱 '건강보험25시' 홍보 부스. [사진=건보공단 대전세종충청] 2026.04.20 gyun507@newspim.com

이번 행사는 장애인과 비장애인이 함께 걷는 참여형 프로그램으로 약 600여 명의 시민이 참여한 가운데 체험부스와 공연, 경품 이벤트 등이 진행됐다.

공단은 내 손안의 건강보험, 건강보험25시와 함께 걸어요!를 슬로건으로 내걸고 건강체크존, 홍보존, 이벤트존, 포토존 등으로 구성된 체험형 부스를 운영하며 시민 참여를 유도했다.

건강체크존에서는 혈압과 스트레스 측정을 통해 참가자들이 자신의 건강 상태를 확인할 수 있도록 했으며 홍보존에서는 QR코드를 활용한 앱 설치와 건강기록 관리, 증명서 발급 등 주요 기능을 안내했다.

또 이벤트존에서는 앱 설치 참여자를 대상으로 룰렛 이벤트를 진행해 현장 참여도를 높였고 포토존에서는 참여 인증 촬영을 지원해 체험 요소를 강화했다.

공단은 이번 홍보가 시민이 건강보험 서비스를 직접 체험하고 활용할 수 있도록 구성된 점에서 의미가 있다고 설명했다.

이경란 본부장은 "장애인식개선이라는 뜻깊은 행사에 공단의 디지털 서비스를 접목해 시민과 더 가까이 소통할 수 있었다"며 "앞으로도 현장 중심의 체험형 홍보를 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 '건강보험25시'는 제증명 발급과 민원 신청, 건강검진 관리 등 약 200여 개 서비스를 제공하는 대표 공공앱으로 연간 누적 이용자 약 1억 명을 기록했으며 2025년 '최우수 공공앱'에 선정됐다.

gyun507@newspim.com