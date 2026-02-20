건보 대전세종충청, 국가건강검진 슬로건 공모전

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 국민건강보험공단 대전세종충청지역본부는 국가건강검진에 대한 국민들의 사회적 관심과 공감대를 형성하기 위해 23일부터 다음달 6일까지 '2026년 국가건강검진 슬로건 공모전'을 개최한다고 20일 밝혔다.
이번 공모전은 '국가건강검진의 중요성' 및 '건강에 대한 가치관을 담은 조기검진 문화 확산'을 주제로 운영되며, 주제에 적합한 문구나 표어를 창작해 응모하면 된다.
참여는 대전, 세종, 충청 지역주민 누구나 가능하며, 슬로건 공모전 포스터(웹)에 실린 배포용 QR코드를 촬영 및 접속하여 제출하면 된다. 자세한 안내는 국민건강보험공단 홈페이지 대전세종충청지역본부 공지사항에서 확인할 수 있다.
접수된 응모작은 적합성, 독창성, 활용성, 공감성을 종합적으로 평가하여 당선작 1편을 선정해 시상할(지역본부장 상장 및 5만원 상당의 기념품) 계획이다. 결과는 다음달 20일에 발표할 예정이며, 입상작은 대전세종충청지역본부 홈페이지 공지사항 및 당선자에게 개별로 안내할 예정이다.
입상작은 2026년 국가건강검진 홍보, 수검독려 캠페인 등에 활용될 예정이며, 공모전에 대한 자세한 사항은 대전세종충청지역본부 건강관리부로 문의하면 된다.
이경란 대전세종충청지역본부장은 "이번 공모전을 통해 국가건강검진의 필요성을 공감할 수 있고 국민의 수검 인식을 제고할 수 있는 슬로건이 선정될 수 있도록 국민들의 많은 관심 및 참여를 기대한다"며 "앞으로도 대전세종충청지역본부는 국민의 질병 예방과 건강권 보장을 위해 최선을 다할 것"이라고 강조했다.
