건보 대전세종충청 '국가암검진 조기수검' 이벤트

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 국민건강보험공단 대전세종충청지역본부는 국가암검진을 독려하기 위해 조기 수검 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.
이번 이벤트는 '봄처럼 피어나는 내 건강, 국가 암검진으로 들여다 봄!'이라는 주제로 대전·세종·충청 건강보험가입자 대상으로 이달 23일부터 5월 31일까지 진행한다.
전국 지정된 검진기관에서 국가암검진 6개 항목 중 1종목 이상 검진하고 포스터의 QR코드 또는 알림톡에 연동된 '수검 이벤트 참여하기' 신청자 중 추첨을 통해 500명에게 5000원 상당의 모바일상품권을 제공하며, 결과는 7월 31일 발표할 예정이다.
국가암검진 항목은 ▲위암 ▲대장암 ▲자궁경부암 ▲유방암 ▲간암 ▲폐암이며, 본인의 검진종목 및 검진기관 찾기는 건보공단 홈페이지와 모바일앱(The건강보험) 또는 고객센를 통해 확인 가능하다.
이경란 대전세종충청지역본부장은 "봄을 맞아 지역 주민들의 건강을 지키고 국가암검진의 중요성을 널리 알리기 위해 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 우리 지역본부는 국가건강검진 제도에 대한 대국민 관심 확산을 위해 다양한 방법을 모색해 국민의 건강수명 향상에 최선을 다하겠다"고 강조했다.
gyun507@newspim.com