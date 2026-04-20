'윤창호법 논란' 김선광, '클린선거' 제안에 내로남불 역풍

"음주 논란? 전원합의 통과"...중앙당 기준과 충돌

민주당에 '깨끗한 선거' 제안..."자기 합리화" 비판

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 국민의힘이 음주운전 전력자에 대해 사실상 공천 배제 기준을 내세워 온 가운데 대전 중구청장 후보 공천 과정에서 해당 기준이 예외 적용된 사실이 드러나며 논란이 확산하고 있다. 특히 논란의 중심에 선 김선광 예비후보가 더불어민주당 김제선 후보를 향해 '깨끗한 선거'를 제안하고 나서면서 정치권 안팎에서는 "자격 논란부터 해소하라"는 비판이 거세지고 있다.

김선광 국민의힘 대전 중구청장 예비후보는 20일 대전시의회에서 기자회견을 열고 "이번 선거는 비방이 아닌 정책 경쟁이 돼야 한다"며 김제선 후보에게 깨끗한 선거 협약과 3회 이상의 공개 정책토론회를 제안하고 1호 공약으로 '중구 8학군 프로젝트'를 발표했다. 하지만 정작 본인은 공천 과정에서 불거진 음주운전 전과 논란에서 자유롭지 않은 상태라는 지적이다.

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 20일 대전시의회에서 기자회견을 진행 중인 김선광 대전 중구청장 예비후보. 2026.04.20 jongwon3454@newspim.com

국민의힘 중앙당은 이른바 '윤창호법' 이후 음주운전 전력자에 대해 엄격한 공천 배제 기조를 유지해왔지만 김 후보는 지역 공천관리위원회의 '전원 합의' 규정을 근거로 경선에 포함돼 최종 후보로 확정됐으며 이는 당의 공식 기준과 배치된다는 점에서 논란의 핵심으로 지목되고 있다.

이날 김선광 후보는 <뉴스핌>의 시당 공관위 부실심사 질문에 대해 "음주운전은 100% 잘못"이라고 인정하면서도 "2022년 시의원 후보 당시에도 같은 방식으로 공관위 전원 합의로 통과됐고 이번에도 동일한 규정이 적용됐다"며 "소명자료를 제출했고 공관위원 전원이 이를 받아들여 통과된 사안"이라고 해명했다. 공관위 논의 과정과 관련 자료도 확보돼 있고 중앙당 역시 문제없다는 입장을 보였다고 주장했다.

그러나 지역 정치권에서는 중앙당이 음주운전 전력을 사실상 부적격 사유로 규정하고 있음에도 지역 공관위가 전원 합의를 이유로 이를 뒤집은 것은 공천 기준 자체를 무력화한 것이라는 비판이 나오고 있다. 실제 이번 공천 과정에서 경선서 컷오프 된 김연수 전 중구의장이 이에 대해 강하게 반발하고 있으며 앞서 경선에 참여한 이동한 예비후보도 후보 자격에 대해 공개 반발에 나선 바 있다.

특히 공천 책임자인 이은권 국민의힘 대전시당위원장 겸 공관위원장이 논란 이후 기자들의 연락을 받지 않고 있는 것으로 알려지면서 책임 회피 논란까지 더해지고 있으며 당 내부에서도 공천 기준 적용의 정당성, 일관성 문제를 두고 불만이 적지 않은 상황이다.

정치권에서는 이번 사안을 두고 형식적으로는 규정 위반이 아닐 수 있으나 국민 정서와 괴리가 큰 '예외 공천'이라는 평가가 지배적인 가운데 김 후보가 외부 후보를 향해 클린선거를 제안한 것 자체가 설득력이 떨어진다는 지적도 나온다.

지역 정치권 관계자는 "당내 경선 과정에서 도덕성 논란의 중심에 있었던 후보가 상대 후보에게 깨끗한 선거를 요구하는 것은 순서가 뒤바뀐 것"이라고 꼬집으며 "공천 과정에 대한 명확하고 투명한 설명과 유권자 이해가 먼저"라고 비판했다.

때문에 중구청장 선거가 정책 경쟁 이전에 공천 당위성 논란이 핵심 변수로 떠오르며 선거 전반에 영향을 미칠 가능성이 커지고 있다.

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