"이은권, 투명 공천 약속해놓고"...박경호, 국힘 대전 '밀실 공천' 직격

박경호 "경선없이 단수추천...중구는 반영·대덕은 배제"

"2018년 악몽 반복 우려 속 공정 약속 파기...법적 대응 예고"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 국민의힘 대전시당 공천 갈등이 법적 대응 국면으로 번지고 있다. 박경호 대덕구당협위원장은 시당 공천을 두고 "절차를 무시한 밀어붙이기식 공천"이라며 이은권 시당위원장을 정면 겨냥, 공개적인 이의 제기에 나섰다. 특히 국민의힘 지지율이 녹록지 않은 상황에서 '일방적 공천'을 문제로 지적하며 정당성 논란이 확산되는 양상이다.

박경호 대덕구당협위원장은 7일 대전시의회에서 진행한 기자회견에서 이번 지방선거 공천에 대해 '편파·부당·밀실 공천'으로 규정하고 시당 공천관리위원회의 전면 재검토를 요구했다.

그는 "후보를 내가 추천한 대로 하라는 게 아니라 이견이 있으면 경선을 붙이는 것이 원칙"이라며 "당협과의 협의도 없이 특정 후보를 단수 추천해 경선 기회 자체를 박탈한 것은 명백한 불공정 공천"이라고 주장했다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 박경호 국민의힘 대전 대덕구 당협위원장이 7일 오후 대전시의회에서 불공정 공천을 주장하는 기자회견을 열고 있다. 2026.04.07 nn0416@newspim.com

특히 당헌·당규에 명시된 협의 절차가 사실상 작동하지 않았다는 점을 핵심 문제로 지목했다. 박 위원장은 "당협위원장은 지역 실정을 가장 잘 아는 주체인데 공관위가 한 차례의 설명이나 협의도 없이 결정을 내렸다"며 "절차적 정당성이 무너진 공천"이라고 비판했다.

구체적 사례도 제시했다. 그는 대덕구 일부 선거구에서 음주운전 전력 및 공천거래 의혹이 제기된 인물이 단수 추천된 반면 당 활동을 이어온 청년 후보는 별다른 설명 없이 컷오프됐다고 주장했다. 또 다른 선거구에서는 "연고도 없는 후보가 선거구를 옮겨 공천된 '자객공천'이 이뤄졌다"고도 했다.

박 위원장은 '밀어부치기식' 공천 시스템에 대해 문제를 지적했다. 시당위원장이 공관위원장을 겸임하는 구조 자체는 통상적인 관례지만 문제는 이를 어떻게 행사했느냐는 것이다. 공천 논란이 발생한 근본적 이유에 대해 묻는 <뉴스핌>에 박경호 위원장은 "과거에도 (시당위원장이 공관위원장직을 맡는) 같은 구조였지만 그래도 당시엔 당협 의견을 반영하는 절차가 작동했다"며 "그런데 이번에는 아예 절차를 건너뛴 채 공천을 밀어붙여 이 사달이 난 것"이라고 주장했다.

또 형평성 문제도 제기했다. 박 위원장은 "공관위원장이 중구 당협위원장을 함께 맡고 있는데 중구는 당협 의중이 반영된 공천이 이뤄진 반면 대덕구는 협의조차 배제됐다"며 지역 간 공천 기준이 달랐다고 지적했다.

이어 그는 이번 공천 과정을 두고 "2018년 지방선거 패배 당시 공관위원장을 맡았던 만큼 같은 상황이 반복될 수 있다는 우려가 있었지만 공정하고 투명하게 하겠다는 말을 믿었다"며 "결국 이번에도 절차를 무시한 불공정 공천으로 드러난 것"이라고 주장했다.

특히 공천 결과를 바로잡기 위한 대응도 예고하면서 사태가 쉽사리 가라앉지 않을 전망이다. 박 위원장은 "이미 중앙당에 이의신청을 제기한 상태"라며 "받아들여지지 않을 경우 가처분 신청 등 법적 대응도 검토하고 있다"며 강하게 말했다. 이어 "절차적 하자가 명확한 만큼 법적으로도 다툴 수밖에 없다"고 덧붙였다.

이은권 시당위원장과의 정면 충돌도 불가피한 상황이다. 박 위원장은 "내일(8일) 시당위원장과 만나 이 문제를 협의할 예정이지만 현재까지 전화조차 받지 않는 등 소통이 되지 않고 있다"며 '불통' 문제를 제기했다. 그는 "이은권 위원장은 숨을 게 아니라 공개적으로 나와 설명해야 한다"고 압박했다.

박경호 당협위원장은 끝으로 "이 문제는 특정 후보의 유불리를 넘어 공천 시스템 자체의 문제가 아니라 그 운영이 공정하게 이뤄졌느냐의 문제"라며 "공정한 경선을 통해 다시 후보를 정하는 것이 유일한 해법"이라고 강조했다.

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