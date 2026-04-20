삼성 갤럭시 S26, 美에서 터졌다...판매량 29% '급증'

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사전예약 25%↑…일부 매장선 전작 대비 '두 배' 흥행

울트라 비중 70% 돌파…보조금·프리미엄 전략 통했다

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 갤럭시 S26 시리즈가 미국 시장에서 전작 대비 뚜렷한 판매 증가를 기록하며 흥행에 성공했다.

20일 카운터포인트리서치의 미국 주간 스마트폰 판매량 추적 보고서에 따르면 지난달 8~14일 미국 스마트폰 판매량은 전주 대비 24%, 전년 동기 대비 3% 증가했다.

갤럭시 S26 시리즈를 비롯한 주요 신제품 출시가 수요를 끌어올린 영향으로, 출시 이후 3주간 시장은 전년 대비 5% 성장했다.

2026년과 2025년 첫 3주간 판매량 기준 삼성 갤럭시 S 시리즈 모델 구성 변화 [사진=카운터포인트리서치]

삼성전자는 갤럭시 S26 시리즈 출시 후 첫 3주 동안 전년 대비 29% 판매 증가를 기록하며 성장세를 이끌었다.

전 판매 채널에서 사전 주문량이 약 25% 늘었고, 일부 유통 매장에서는 전작 대비 두 배 수준의 사전 주문이 집계됐다.

출시 요일이 기존 금요일에서 수요일로 앞당겨지면서 초기 판매 기간이 늘어난 점도 실적 확대에 기여했다.

특히 울트라 모델 비중이 크게 확대됐다. 출시 후 3주간 전체 판매의 약 71%를 차지하며 전년(61%) 대비 상승했다.

기본·플러스 모델 가격 인상과 프라이버시 디스플레이 기능, 통신사 보조금 확대가 수요를 견인했다는 분석이다.

syu@newspim.com