정동만 의원 "기장 반려문화공원 사업, 행안위 중앙투자심사 통과"

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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정동만 국민의힘 의원(부산 기장군)은 제22대 총선 공약인 '반려문화공원 사업'이 행정안전부 중앙투자심사를 통과했다고 20일 밝혔다.

반려문화공원 사업은 약 433억원의 예산을 투입해 철마면 구칠리 일원 24만1000㎡ 부지에 반려동물 공원을 조성하는 사업이다. 공원에는 동감문화센터와 반려식물원, 운동시설, 펫교육장 등이 들어서며 직원 채용 시 주민을 우선 채용할 계획이다.

정동만 국민의힘 의원 [사진 = 뉴스핌DB]

이번 중앙투자심사 통과로 사업은 환경영향평가와 실시계획인가 등 행정절차를 진행하게 되며, 보상이 마무리되는 대로 바로 공사에 착수해 국내 최대 규모의 반려문화공원 조성에 들어간다.

정 의원은 사업 추진이 난항을 겪을 때마다 관련 부처에 직접 사업의 당위성과 필요성을 설명하고 협의하며 사업이 계획대로 진행될 수 있도록 힘써왔다. 특히 개발제한구역 특성상 관련법 문제로 사업 진행이 막히자 여러 차례 국토부를 직접 설득해 사전심사 통과를 얻어내기도 했다.

정동만 의원은 "이번 중앙투자심사 통과로 기장은 국내 최고의 반려문화테마시티 도약을 한 걸음 더 앞당기게 된 것"이라며 "앞으로도 사업을 약속하고 시작했으면 끝까지 책임지는 정치로 주민 삶에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

oneway@newspim.com