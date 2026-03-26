항공사 기장 살인 사건 피의자 김동환 구속 송치…5개 혐의

6명 대상 살인 계획·추가 범행 시도 확인

정보통신망법 위반으로 경찰 수사 확대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 부산진구 항공사 기장 살인 사건 피의자 김동환(49)이 살인 등 5개 혐의로 구속 송치됐다.

부산경찰청은 26일 김동환을 살인, 살인미수, 살인예비, 주거침입, 정보통신망법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 밝혔다.

[사진=부산경찰청 홈페이지 캡쳐] 2026.03.24

김동환은 지난 17일 새벽 부산진구 전포동 한 아파트에서 현직 항공사 기장 B(50대)씨를 흉기로 여러 차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

김동환은 같은 항공사에서 근무했던 기장 C씨도 살해하려했으나, C씨가 강하게 저항해 미수에 그친 혐의도 받고 있다.

경찰 조사 결과, 김동환은 검거 전후로 총 6명의 피해자를 상대로 살인을 계획한 것으로 드러났다. 실제로 3월 16일 살인미수와 17일 살인 사건을 잇따라 저지른 뒤 검거되지 않았다면 추가로 4명을 살해할 계획이었다.

경찰은 김동환이 경기도 일산에서 발생한 사건에도 연루된 정황을 확인해 병합 수사를 진행했다. 김동환이 접근권한 없이 항공사 운항 스케줄 사이트에 접속해 피해자들의 비행 일정을 조회한 사실이 드러나 정보통신망법 위반 혐의도 추가됐다.

경찰 관계자는 "접근권한을 취득해 접속한 경위 등은 계속 수사 중이며, 끝까지 엄정하게 수사하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com