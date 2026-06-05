경찰, 총경 448명 전보...상반기 인사 마무리

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5일 448명 총경 인사...8일 발령

서울 내 경찰서장 14명 교체

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰청은 5일 상반기 총경 전보 인사를 단행했다. 이로써 경찰 상반기 전보 인사는 마무리됐다.

경찰청은 이날 총경 448명에 대한 상반기 정기 인사를 발표했다. 발령 일자는 8일이다.

경찰청 [사진=뉴스핌DB]

이번 인사로 경찰청 홍보담당관에는 안창익 경찰대학 학사교육과장이 임명됐다. 경찰청 경무담당관에는 이강석 경찰청 과학수사기획과장, 인사담당관에는 여태수 서울청 치안지도관이 전보됐다.

국제공조 1과장과 2과장에는 김병주 서울 강동서장과 강정석 전북 치안지도관이 내정됐다.

경찰청 경제범죄수사과장에는 김현수 서울청 금융범죄수사대 피싱사기수사1계장, 경찰청 강력범죄수사과장에는 김산호 서울 중부서장, 경찰청 여성청소년범죄수사과장에는 권호석 강원 화천서장이 부임했다.

서울 내 경찰서장은 14명이 교체됐다. 정연원 경찰청 홍보담당관이 서울 수서경찰서장으로 전보됐고, 서울 중부서장에는 김경운 서울 지하철경찰대장, 서울 종로서장에는 김진형 경찰청 경비과장이 임명됐다.

공공기관 차량 2부제를 피하기 위해 관용 전기차를 사용한 의혹을 받아 대기발령 조치된 권미예 성동경찰서장 후임에는 강용준 경찰청 수사심사정책담당관이 임명됐다.

경찰청 헌법존중 정부혁신 TF 실무팀장을 맡았던 황정인 총경은 서울청 형사과장으로 전보됐다. 서울청 수사과장에는 백승언 서울청 광역범죄수사대장이 발탁됐다.

경찰 상반기 인사는 통상 1월에 이뤄졌으나 주요 현안과 제9회 전국동시지방선거 등을 이유로 뒤로 미뤄졌다.

krawjp@newspim.com