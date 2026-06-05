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"젠슨 황 보고 기운 받자"...홍대 '삼쏘 회동' 보러 시민들 '북새통'

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  • 젠슨 황 엔비디아 CEO가 5일 홍대 고깃집에서 국내 재계 인사들과 '삼쏘 회동'을 갖기로 했다.
  • 회동이 알려지자 홍대 '형님 저요' 앞에는 이른 시간부터 취재진과 시민들이 몰려 교통 정체가 발생했고 경찰과 경호원들이 질서 유지를 했다.
  • 시민들은 연예인 보듯 황 CEO를 보기 위해 전국에서 모이며 "대만보다 한국에서 인기가 더 많은 것 같다"는 말이 나올 정도로 열기를 보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

만남 전부터 회동 장소에 시민·취재진 몰려
젠슨 황, 오후 7시경 방문할 듯

[서울=뉴스핌] 정승원 김정인 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 저녁 서울 홍대입구역 인근의 고깃집에서 국내 기업인들과 삼겹살과 소주를 함께 하는 일명 '삼쏘 회동'을 할 것으로 알려지면서 식당 앞에는 이른 시간부터 장사진을 이뤘다.

이날 황 CEO와 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장의 저녁 회동 장소인 홍대 '형님 저요' 앞에는 회동 전부터 취재진과 시민이 모여들었다.

5일 젠슨 황 엔비디아 CEO와 국내 기업인들의 회동 장소로 알려진 서울 홍대입구 인근 고깃집 앞에서 취재진이 모여 있다. [사진= 정승원 기자]

이날 오후 3시 햇볕은 쨍쨍하고 회동 시간까지는 3시간 이상이 남은 것으로 예상됐지만 이미 고깃집 앞에는 취재진과 시민들이 가득했다. 취재진은 고깃집 앞에, 시민들은 도로 맞은 편 캐리커쳐 공방 앞에 자리했다.

오후 2시가 넘어가자 공방 앞을 햇빛이 바로 내리 쬐었고 시민들은 저마다 양산을 들거나 손으로 그늘을 만들며 더위를 피했다. 더운 날씨에 일행 중에서는 마실 것을 사러 가는 사람들도 보였다.

경찰은 질서유지선을 설치하고 시민들이 도로에 서 있지 않도록 안내했다. 발걸음을 옮기던 사람들은 취재진과 시민들이 모여 있자 사진을 찍고 무슨 일인지 관심을 보였다.

취재진과 시민들이 모여들자 지나가던 사람들도 관심을 나타냈다. 이에 많은 사람들이 도로에 멈춰 서며 정체가 생기자 경찰은 호루라기를 불며 시민들을 안내했다.

회동 시간이 가까워지자 경호원들도 모습을 드러냈다. 경호원들은 경찰과 협력해 시민들이 도로를 막아 안전 문제가 발생하지 않도록 안내했다.

시민들은 황 CEO의 이번 방한에 대한 기대감을 드러냈다. 앞서 이날 오후 1시경 황 CEO가 입국한 서울 김포비즈니스항공센터에도 취재진과 시민들이 몰리기도 했다.

5일 젠슨 황 엔비디아 CEO와 국내 기업인들의 회동 장소로 알려진 서울 홍대입구 인근 고깃집 앞에 시민들이 모여 있다. [사진= 정승원 기자]

친구와 함께 홍대에 왔다는 한 여성은 "뉴스를 보니 젠슨 황 CEO가 오늘 홍대로 온다고 해서 구경을 왔다"며 "직접 두 눈으로 보고 좋은 기운을 받아가고 싶다"라고 말했다.

40대의 한 남성은 "성수동에서 모이는 줄 알았는데 홍대에서 만난다고 해서 구경왔다"고 했다.

인천에서 왔다는 10대 소녀는 "젠슨 황을 보려고 왔다. 연예인을 보는 것 같은 기분"이라고 이번 회동을 기대하는 모습도 보였다.

이러한 시민들의 반응에 한 경호원은 "젠슨 황 CEO가 대만보다 한국에서 인기가 많아 인파도 더 많이 몰리는 것 같다"고 말하기도 했다.

오후 5시가 넘어가며 내리 쬐던 해가 건물 뒤로 넘어갔고 시민들은 한숨을 돌리는 듯 했다.

금요일 오후 홍대를 찾은 외국인들도 시민들과 취재진이 모여 있자 무슨 일인지 관심을 보였고 그 모습을 스마트폰 카메라로 찍기도 했다.

황 CEO와 국내 기업인들은 이날 오후 7시경에 회동 장소를 방문할 것으로 알려졌다. 앞서 황 CEO는 오후 1시경 김포비즈니스항공센터를 통해 입국해 홍대입구역 근처의 'T1 베이스 캠프'에서 e스포츠 스타 페이커(이상혁)와 만났다. 

한편 이번 회동은 지난해 10월 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 황 CEO가 강남역 깐부치킨에서 만나 '깐부 회동'으로 불린 것처럼 온라인 상에서 가게 이름을 따 '형님 회동', 삼겹살과 소주를 함께 한다고 해 '삼쏘 회동'으로 불리고 있다.

origin@newspim.com

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