한민수 "저는 친명이자 친청...'정청래 당선시 李 레임덕' 주장은 근거 없어"

AI 핵심 요약beta
- 한민수 의원이 29일 라디오에서 반명 프레임을 반박하며 모두가 친명이 돼야 한다고 말했다.
- 김민석·송영길 후보의 친청계 공격과 레임덕 발언을 근거 없는 공격이라며 당원들의 현명한 판단을 당부했다.
- 재명이네 마을 강퇴와 조정식 의장의 연임론 파장에 대해 운영진 뜻과 설명·유감 표명으로 논란이 해소될 것이라 말했다.
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'재명이네 마을' 강퇴엔 "뜻 존중하고 다시 평가받을 것"
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당 전당대회 최고위원 선거에 출마한 한민수 의원이 당내 일각의 '반명(반이재명)' 프레임 공세에 대해 "우리 당에 반명은 있어서는 안 되며 모두가 친명이 돼야 한다"고 반박했다.
한 의원은 29일 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 경쟁 당권 주자 및 최고위원 후보들의 비판 메시지에 대해 이같이 밝혔다.
한 의원은 예비경선 과정에서 논란이 된 이른바 '팀 정청래' 짝짓기 웹자보에 대해 "지지자분들이 자발적으로 만드신 것으로 알고 있다"며 "어느 전당대회에서나 지지하는 후보들이 함께 본선에 올라가길 바라는 마음에서 해온 캠페인 전략의 일환"이라고 밝혔다.
김민석 당 대표 후보가 최근 '친청계 최고위원 후보들을 떨어뜨려야 한다'고 언급한 데 대해서는 "30년 넘게 알고 지낸 형님인데 한민수도 끼어 있는데 뭘 그렇게까지 하시나 싶어 섭섭했다"며 "저한테 '반명'이라고 부르는 것은 아무리 선거 전략이라도 지나치다. 저는 친명이자 친청"이라고 강조했다.
이어 "야당 대표 시절에는 친명, 반명, 비명이 있었을지 몰라도 지금은 우리 당원과 국민이 배출한 대통령과 정부가 있는 만큼 모두가 친명해야 한다"며 "8월 17일 선거가 끝나면 이재명 정부의 성공을 위해 하나가 될 것"이라고 덧붙였다.
또한 송영길 당 대표 후보가 '정청래 후보가 당선되면 이재명 대통령이 레임덕에 빠진다'고 주장한 것에 대해서는 "말도 꺼내서는 안 될 용어를 써가며 공격하는 것에 절대 동의하지 않는다"며 "근거 없는 공격이며 당원들께서 현명하게 판단해 주실 것"이라고 일축했다.
한 의원은 이재명 대통령의 팬카페인 '재명이네 마을'에서 강퇴당한 배경에 대해서는 "운영진께서 제가 활동하거나 언론에서 분류하는 기사, 제 말을 듣고 못마땅하거나 섭섭한 게 있으셨던 것 같다"며 "그분들의 뜻을 존중한다"고 말했다.
그러면서 "당원들께서 만들어주셔서 최고위원이 된다면 이후 활동하는 모습을 보고 저에 대해 다시 평가해 주실 기회와 시간이 올 것"이라고 밝혔다.
한편, 전날 조정식 국회의장의 '대통령 연임론' 발언 파장에 대해서는 "의장실 입장 발표와 본인 SNS를 통해 발언 취지에 대한 충분한 설명과 유감 표명이 있었기 때문에 오해와 논란은 많은 부분 해소될 것으로 본다"고 설명했다.
allpass@newspim.com