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"페이커!" "젠슨!" 환호 쏟아진 홍대…두 거장의 만남 성사

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  • 엔비디아 CEO 젠슨 황이 5일 T1 베이스캠프에서 페이커를 만나 RTX 5090을 선물했다.
  • 현장에서는 RTX 5090 경품 럭키드로우 이벤트가 진행돼 당첨자들에게 동일 제품이 증정됐다.
  • 국내외 팬들이 몰려 축제 분위기를 이뤘고, 인파로 인해 일시적인 안전통제가 시행됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

팬 사인·사진 요청에 10분 가까이 팬서비스
"밀리언 달러" 농담 건네며 최신 그래픽카드 전달
럭키드로우 통해 팬들에게도 RTX 5090 증정

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 5일 서울 홍대 T1 베이스캠프를 방문해 e스포츠 스타 '페이커'(이상혁)를 만났다. 젠슨 황 CEO는 이 자리에서 엔비디아의 최신 그래픽카드인 '지포스 RTX 5090'을 선물해 팬들의 뜨거운 환호를 받았다.

젠슨 황은 이날 오후 2시 52분께 T1 베이스캠프에서 페이커와 공식 만남을 가졌다. 페이커는 약 30분 전부터 현장에 도착해 대기하고 있었다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 젠슨황이 페이커와 만나 선물을 주고 받고 있다. 2026.06.05 whalsry94@newspim.com

앞서 젠슨 황은 오후 2시 43분께 현장에 입장했다. 그는 건물 입구부터 몰려든 팬들의 사진 촬영과 사인 요청에 일일이 응하며 발걸음을 쉽게 옮기지 못했다. 현장을 찾은 시민들과 기념사진을 찍고 사인을 해주는 과정이 이어지면서 약 10분 가까이 팬서비스가 계속됐고, 이에 따라 페이커와의 만남도 52분경 성사됐다.

현장에서 가장 큰 관심을 받은 장면은 두 사람이 선물을 주고받는 순간이었다. 젠슨 황은 페이커에게 엔비디아의 최상위 소비자용 그래픽카드인 지포스 RTX 5090을 건넸다. RTX 5090은 국내 시장에서 제품별로 차이가 있으나 대체로 300만~400만원대에 거래되는 최고급 그래픽카드다. 젠슨 황은 선물을 전달하며 "밀리언 달러(Million Dollar)"라고 말해 현장의 웃음을 자아냈다.

행사에서는 팬들을 위한 특별 이벤트도 진행됐다. T1 베이스캠프 내 PC방 이용객들에게 사전에 배부된 번호표를 활용해 럭키드로우 추첨이 이뤄졌으며, 당첨자들에게는 페이커가 받은 것과 동일한 RTX 5090 경품이 증정됐다. 경품 공개 순간마다 현장에서는 큰 환호성이 터져 나왔다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 젠슨황이 현장에 몰린 시민들에게 호응해주고 있다. 2026.06.05 whalsry94@newspim.com

이날 T1 베이스캠프 일대는 젠슨 황과 페이커를 보기 위해 모여든 팬들로 인산인해를 이뤘다. 한국 팬들뿐 아니라 해외에서 방문한 외국인 팬들도 대거 모습을 드러냈다. 젠슨 황이 이동하거나 팬들에게 손을 흔들 때마다 함성과 박수가 쏟아졌으며, 행사 내내 축제와 같은 분위기가 이어졌다.

예상보다 많은 인파가 몰리면서 안전 관리 조치도 시행됐다. 현장 관계자들은 건물 상층부 출입을 한때 제한하는 등 관람객 밀집에 대비한 통제에 나섰다.

젠슨 황은 약 40분간의 일정을 마친 뒤 오후 3시 20분께 T1 베이스캠프를 떠났다. 

mkyo@newspim.com

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