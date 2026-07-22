6·25 전몰군경 유족 3만5000명에 첫 '헌정패'… 보훈부, 다년도 예우 사업 착수

22일 용산서 중앙 수여식… 유족 대표 54명·관계자 100여 명 참석

태극·방사 문양 새긴 메달·증서 구성… '호국영웅·평화·자유' 각인

올해 7000명 시작으로 시·도 전수식·개별 수여 병행, 유족 예우 강화

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부는 6·25전쟁 참전 전몰군경의 희생과 공헌에 대한 존경과 감사의 뜻을 담아 유족들에게 '6·25전쟁 전몰군경 헌정패'를 수여하는 행사를 22일 오전 서울 용산구 피스앤파크 컨벤션 3층 로얄홀에서 개최했다.

이번 사업은 전몰군경 유족 3만5000여 명에게 헌정패를 주는 정부 차원의 다년도 예우 사업으로, 첫해인 올해 7000명에게 전달하는 것을 목표로 하고 있다.

권오을 국가보훈부 장관이 22일 오전 서울시 용산구 피스앤파크 컨벤션에서 열린 6.25전쟁 전몰군경 헌정패 수여식에 참석해 유족대표 대상자에게 헌정패를 수여하고 있다. [사진=국가보훈부 제공] 2026.07.22 gomsi@newspim.com

헌정패는 나라를 지키기 위해 목숨을 바친 전몰군경의 숭고한 희생과 공헌에 보답하고, 국민과 미래세대가 호국영웅들을 영원히 기억하겠다는 국가적 의지를 상징하는 기념 패키지다. 메달과 증서, 액자, 케이스로 구성됐으며, 메달에는 전몰군경이 지켜낸 자유와 평화의 '대한민국'을 상징하는 태극 문양과 희생이 태양 빛줄기처럼 널리 퍼지는 의미를 담은 방사형 디자인이 적용됐다.

앞면에는 '호국영웅', '평화', '자유' 글씨가 각인됐고, 증서에는 '대한민국을 지키기 위해 생명을 바치신 호국영웅을 국가가 영원히 기억하겠습니다. 그 마음을 이 패에 담아 헌정합니다'라는 문구가 실렸다.

권오을 국가보훈부 장관이 22일 오전 서울시 용산구 피스앤파크 컨벤션에서 열린 6.25전쟁 전몰군경 헌정패 수여식에 참석하여 축사를 하고 있다. [사진=국가보훈부 제공] 2026.07.22 gomsi@newspim.com

22일 중앙 수여식에서는 6·25전쟁 전몰군경 유족 대표 54명에게 헌정패를 전달했다. 행사에는 권오을 국가보훈부 장관, 이장범 대한민국전몰군경유족회장, 박건용 대한민국전몰군경미망인회장, 이두희 국방부 차관 등과 유족대표를 포함해 100여 명이 참석했다.

국가보훈부는 이번 중앙 수여식을 시작으로, 올해 17개 시·도별 계기행사와 개별 전달을 병행해 약 7000명에게 헌정패를 수여할 계획이다. 수여 대상은 6·25전쟁 참전 전몰군경 유족 가운데 선순위자 1명으로, 올해부터 복수 연도에 걸쳐 순차적으로 확대해 총 3만5000여 명에게 전달한다는 방침이다. 수여 방식은 중앙 수여식, 지역별 전수식, 개별 수여 등 세 가지로 나뉜다.

22일 오전 서울시 용산구 피스앤파크 컨벤션에서 열린 6.25전쟁 전몰군경 헌정패 수여식에서 이장범 전몰군경유족회 회장이 답사를 하고 있다. [사진=국가보훈부 제공] 2026.07.22 gomsi@newspim.com

권오을 장관은 "영웅의 빈자리를 안고 오랜 세월 아픔을 견뎌 오신 유족분들께 깊은 존경과 위로, 감사의 말씀을 드린다"며 "이번에 전달드리게 되는 헌정패는 호국영웅들의 위대한 헌신을 대한민국이 영원히 기억하겠다는 약속의 징표"라고 말했다. 그러면서 "정부는 유족분들이 호국영웅의 가족으로서 자긍심을 안고 살아가실 수 있도록 예우와 지원에 소홀함이 없도록 책임을 다하겠다"고 했다.

권오을 국가보훈부 장관이 22일 오전 서울시 용산구 피스앤파크 컨벤션에서 열린 6.25전쟁 전몰군경 헌정패 수여식에 참석하여 대상자들과 함께 기념촬영을 하고 있다.. [사진=국가보훈부 제공] 2026.07.22 gomsi@newspim.com

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