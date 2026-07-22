'AGI 시대' 경제교육 방향 논의…국제 콘퍼런스 개막

재경부·KDI 공동 개최, 22~23일 서울서 진행

미국·네덜란드·말레이시아 등 사례 공유…AI 활용 교수법 모색

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 재정경제부와 한국개발연구원(KDI)이 22일부터 이틀간 앰버서더 서울 풀만 호텔에서 'AGI(범용 인공지능) 시대 경제교육의 재구성-답을 가르치는 교육에서 삶을 설계하는 교육으로'라는 주제로 '2026 경제교육 국제 콘퍼런스'를 개최한다.

이번 행사에는 허장 재경부 2차관, 김세직 KDI 원장, 박재완 경제교육단체협의회장을 비롯해 OECD·미국·네덜란드·말레이시아 등 해외 경제교육 관계자와 국내 경제교육단체 관계자, 교사·강사 등 350여명이 참석한다.

허장 재정경제부 2차관이 22일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 '경제교육 국제 컨퍼런스'에 참석해 개회사를 하고 있다. [사진=재경부]

허 차관은 개회사에서 "생성형 인공지능(AI)을 넘어 AGI 시대로 접어들며 일자리와 소비, 자산 형성 방식을 근본적으로 바꾸어 놓고 있다"며 "경제교육이 학생과 시민 스스로 질문을 던지고 선택하며 자신의 삶을 설계해 나갈 수 있는 힘을 길러주는 방향으로 나아가야 한다"고 강조했다.

그러면서 "이번 콘퍼런스가 AI를 활용한 새로운 교수법과 세계 각국의 경제교육 경험을 공유하고 발전시키는 뜻깊은 교류의 장이 되기를 기대한다"고 부연했다.

김 원장은 환영사를 통해 "변화하는 시대에 필요한 경제교육 정책 아이디어를 연구하고, 미래세대가 창조형 인재로 성장할 수 있도록 경제교육의 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

첫날인 이날에는 국제 세션이 열려 '생성형 AI 시대 교육의 근거와 시사점'을 주제로 스태판 뱅샹-랑크랭 OECD 교육연구혁신센터 부센터장이 기조강연을 했다. 이어 미국·네덜란드·말레이시아·한국 등 주요국 사례를 통해 AGI 시대 경제교육의 현주소와 각국의 성과·과제를 살펴보는 시간을 가졌다.

2일 차인 오는 23일에는 국내 세션이 이어진다. 오전에는 '경제교육이 다시 세워야 할 기준'을 주제로 강연과 그룹 활동이 진행되고, 오후에는 학교 현장과 민간의 AI 활용 경제·금융교육 최신 사례가 분과별로 발표될 예정이다.

행사 기간에는 경제교육 교구재와 AI 기반 교육 콘텐츠를 소개하는 전시 부스도 운영된다. KDI와 지역경제교육센터, 경제교육단체협의회 회원기관의 교육 자료·프로그램이 전시되고, OECD와 미국경제교육협의회(CEE)의 교육용 AI 콘텐츠 체험 공간도 마련됐다.

이번 콘퍼런스는 지난해에 이어 두 번째로 마련됐다. 지난해에는 '경제교육, 변화를 읽고 미래를 설계하다'를 주제로 진행됐으며, 재경부는 앞으로도 국제사회와의 협력을 바탕으로 국민이 변화하는 경제 환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 경제교육 지원을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

hyun9@newspim.com