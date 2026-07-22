NH농협카드, 주력 상품 58종 '모바일 전용 카드' 전면 확대

AI 핵심 요약beta
- NH농협카드가 22일 실물 없는 모바일카드 발급을 주력 상품 58종으로 확대했다고 밝혔다
- 고객은 플라스틱 없이 모바일로 카드 신청·발급·등록·결제를 한 번에 이용할 수 있게 됐다
- 모바일 단독 신청 시 기본 연회비가 면제되고 분실 위험과 플라스틱 사용을 줄여 탄소 절감 효과를 기대하고 있다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협카드가 디지털 결제 편의성을 높이기 위해 주력 상품 58종을 대상으로 '실물 없는 모바일 카드' 발급 서비스를 확대한다고 밝혔다.
이번 조치로 고객은 '지금(zgm)' 시리즈를 포함한 신용카드 58종을 플라스틱 카드 없이 모바일로 발급받아 사용할 수 있다. 카드 신청부터 ▲발급 ▲앱카드 등록 ▲결제에 이르는 전 과정이 하나로 연결된다.
신용카드를 모바일 단독으로 신청할 경우 기본 연회비가 면제돼 발급 비용을 아낄 수 있다. 다만 제휴 연회비는 정상 부과되며 실물 카드 전용 일부 혜택은 제공되지 않는다.
실물 카드를 받기까지 기다릴 필요가 없어 이용 편의성이 향상되고, 실물 실종이나 도난에 따른 분실 사고 위험도 원천 차단된다. 아울러 플라스틱 자재 사용을 줄여 탄소 배출 절감에도 기여할 수 있다.
NH농협카드 관계자는 "모바일 간편결제 확산에 발맞춰 고객의 선택지를 늘리고 연회비 부담을 덜고자 전용 라인업을 확대했다"며 "앞으로도 디지털 금융 서비스를 지속 확대할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com