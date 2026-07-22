무신사, ESG 위원회 신설…"지속가능경영 고도화"

AI 핵심 요약beta
- 무신사가 4월 이사회 산하에 ESG위원회를 신설하고 22일 2026임팩트리포트를 발간했다
- ESG위원회는 환경경영·안전보건·공급망 등 주요 ESG정책과 리스크를 심의·승인하는 역할을 맡았다
- 무신사는 온실가스 관리 범위를 종속법인 전체로 확대하고 기후대응·동반성장·윤리경영 성과를 제시했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사가 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 전략과 실행력을 강화하기 위해 이사회 산하 'ESG 위원회'를 신설하고, 지난 한 해 성과와 지속가능경영 비전을 담은 '2026 무신사 임팩트 리포트'를 발간했다.
무신사는 지난 4월 이사회를 통해 ESG 위원회를 출범하고 5월 위원회 운영 규정을 제정했다. 이사회 구성원 5인으로 구성된 ESG 위원회는 중대 리스크 관리, 기후변화 대응 등 환경 경영, 안전보건, 공급망 및 동반성장 등 주요 ESG 정책과 현황을 심의·승인하는 역할을 맡는다.
환경(E) 분야에서는 기후변화 대응, 온실가스 관리, 친환경 포장재, 리커머스 등 성과를 담았고, 사회(S) 분야에서는 파트너 브랜드 동반성장 지원, 고객 안전 거래 인프라, 구성원 인권·복지 관리 내용을 실었다. 지배구조(G) 분야에는 이사회 운영, 전사 리스크 관리, 윤리·준법경영 체계, 정보보안·세무 관리 성과를 명시했다.
가장 큰 변화는 온실가스 배출량 관리 범위를 종속법인 전체로 확대한 점이다. 무신사 재팬, 무신사 로지스틱스 등 주요 종속법인을 포함한 '팀 무신사' 차원의 온실가스 인벤토리(Scope 1, 2)를 최초로 구축해 공시했다.
조남성 무신사 대표이사는 "무신사는 환경과 사람을 고려한 제품과 서비스를 통해 고객 만족을 실현하고, 변화하는 환경 속에서 ESG 수준을 지속적으로 높여 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com