장마·폭염에 고령 응답가구 찾은 안형준 데이터처장 "성실한 응답이 통계 신뢰 높여"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

안형준 처장, 폭염 속 고령 응답가구 방문

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 국가데이터처는 안형준 처장이 22일 서울 광진구 자양4동 일대를 방문해 여름철 건강 관리에 어려움을 겪는 고령층 응답 가구를 직접 찾았다고 밝혔다.

이번 방문은 국가 고용통계의 기초가 되는 통계조사에 지속적으로 협조해 온 응답자들의 안부를 살피고, 현장의 목소리를 듣기 위해 마련됐다.

22일 안형준 국가데이터처장이 서울 광진구 자양4동 일대를 방문해 여름철 건강 관리에 어려움을 겪는 고령층 응답 가구를 찾았다.[사진=국가데이터처]

방문 대상은 경제활동인구조사에 오랫동안 성실히 응답해 온 가구다. 안 처장은 응답자들의 애로사항과 생활 실태를 세심히 살피는 한편, 쌀과 과일, 폭염·장마 대비 안전 꾸러미 등을 직접 전달했다.

경제활동인구조사는 우리나라의 고용·실업 현황을 파악하는 대표적인 국가승인통계다. 국가 고용정책을 수립하는 데 핵심 기초자료로 활용된다.

국가데이터처는 응답자와의 유대 관계를 강화하고 조사 환경을 개선하기 위해 현장 소통과 사회공헌 활동을 지속적으로 추진하고 있다.

안 처장은 "연일 이어지는 폭염과 장마 속에서도 매월 빠짐없이 조사에 응해 주시는 국민 여러분 덕분에 대한민국 고용의 현실을 정확히 담아낸 통계가 만들어진다"고 말했다.

wideopen@newspim.com