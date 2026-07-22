[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월22일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국이 경제 등 알토란 기사 엄선해 평일 오후4시 뉴스레터 '투데이 ANDA'를 배달했다
- 22일 뉴스레터에는 오세훈 1심 벌금·보완수사권 폐지·대미 LNG 투자·부동산 세제 민심 등 다양한 기사가 실렸다
- 또 연예·스포츠 뉴스레터 'K스타 월드스타'를 토요일 오후3시에 주1회 발송한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
22일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲오세훈 1심 벌금 1000만원...확정 땐 '시장직 상실' ▲"검사는 수사하지 않는다"...與, 보완수사권 폐지 재확인 ▲韓, 대미 전략적 투자 1호 카드는 'LNG 발전소'…김정관, 25일까지 방미 ▲민주 "신천지 당에서 예의주시...수상한 입당자·전대 개입 아직 확인 안 돼" ▲고가 1주택자 "징벌 과세" 저가 여러 채 "역차별"…부동산 세제 민심 폭발 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.