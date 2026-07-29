[컨콜] SK하이닉스 "ADR 발행한도 원주 기준 1,779만주…추가 확대는 미정"

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스는 29일 ADR 전환 한도를 원주 1779만주로 제한했다
- ADR 전환에는 국내 규제 따른 신고절차 등으로 시간이 소요될 수 있다고 밝혔다
- 향후 ADR 물량 확대 여부는 시장 환경을 보며 검토하되 아직 구체적 계획은 없다고 했다
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK하이닉스가 국내 원주를 미국주식예탁증서(ADR)로 전환할 수 있는 물량을 원주 기준 1779만주로 제한한다. 향후 ADR 비중 확대 여부는 시장 상황을 지켜본 뒤 결정한다는 방침이다.
SK하이닉스는 29일 2026년 2분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "현재 원주의 ADR 전환 한도는 이번 ADR 발행 과정에서 발행한 주식 수와 같은 1779만주로 설정돼 있다"며 "ADR 총 발행 잔량은 해당 한도를 초과할 수 없다"고 밝혔다.
국내 원주를 ADR로 바꾸는 과정에는 규제상 절차도 따른다. 회사는 "국내 기업에 적용되는 규제를 고려하면 발행사가 관련 신고 절차를 진행해야 할 수 있다"며 "이에 따라 실제 전환에는 일정 시간이 필요할 것으로 예상한다"고 설명했다.
ADR을 국내 원주로 전환하는 것은 관련 원주의 한국거래소 상장이 완료된 다음 날인 30일부터 가능하다.
향후 ADR 물량을 추가로 늘릴 가능성에 대해서는 "시장 환경을 고려해 검토할 예정"이라며 "현재 구체적으로 결정된 사항은 없다"고 밝혔다.
mkyo@newspim.com