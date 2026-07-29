이지스, 독일 항공우주센터와 국제 표준 피지컬 AI 플랫폼 구축 순항

AI 핵심 요약beta
- 이지스가 29일 독일항공우주센터와 디지털 트윈 국제 표준 피지컬 AI 플랫폼 구축이 순항 중이라 밝혔다다
- 이 프로젝트는 EU 데이터 주권 표준체계 가이아-X와 연계돼 국가·기관·기업 데이터를 디지털 트윈 서비스로 확장하는 것을 목표로 한다
- 이지스는 가이아-X 참여를 계기로 비전-X를 글로벌 피지컬 AI 인프라로 확장해 국가별 데이터 허브와 플랫폼 운영 매출을 확보할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이지스가 최근 엔비디아 옴니버스(Omniverse) 연동을 완료한 데 이어, 글로벌 시장에서 성과 확보에 나선다. 이지스는 '독일 항공우주센터(DLR)'와 진행 중인 디지털 트윈 기반 국제 표준 피지컬 AI 플랫폼 구축 프로젝트가 순항 중이라고 29일 밝혔다. 이지스는 해당 프로젝트에서 플랫폼 구축뿐 아니라 향후 운영 역할까지 담당할 예정이다.
이번 프로젝트는 유럽연합(EU) 주도 데이터 주권 및 상호운용 표준 체계인 '가이아-X(Gaia-X)'와 연계된다. 가이아-X는 로봇, 우주항공, 모빌리티, 에너지 등 다양한 분야에서 데이터 소유권, 접근 권한, 활용 범위, 보안 요건을 표준화해 분산된 데이터를 연계하는 유럽형 데이터 인프라 체계다. 국가·기관·기업이 보유한 데이터를 표준화된 방식으로 연결하고 디지털 트윈 기반 서비스로 확장하는 것이 핵심이다.
회사에 따르면 미국 등 주요국에서도 디지털 트윈 표준화 필요성이 제기되고 있으나, 상당수 논의는 개별 시스템 구축에 중점을 두고 있다. 반면 가이아-X는 데이터 주권, 정책 기반 접근 제어, 상호 운용성, 신뢰성 검증까지 함께 다루는 구조로, 국가·기관·산업 간 데이터를 실제 디지털 트윈 서비스로 확장하는 데 적합한 표준 체계다.
이지스는 가이아-X 프로젝트 참여를 기점으로 자체 플랫폼 '비전-X(Vision-X)'를 글로벌 피지컬 AI 인프라로 확장할 방침이다. 비전-X는 국가별 데이터 허브를 설치·운영하고, 각국 기관과 기업이 보유한 데이터를 디지털 트윈 기반 서비스로 전환하는 플랫폼이다. 플랫폼 운영, 실시간 데이터·API 연계, 산업별 응용서비스 제공 등을 통해 수익모델을 구축해 나갈 계획이다.
회사 관계자는 "이번 프로젝트는 이지스가 단순 디지털 트윈 구축을 넘어 국제 표준 기반 플랫폼 운영 레퍼런스를 확보한다는 점에서 의미가 있다"며 "독일 항공우주센터와의 파트너십을 통해 가이아-X 체계에 대응 가능한 기술 구조를 고도화하고, 향후 국가별 데이터 허브와 산업별 피지컬 AI 서비스로 확장할 수 있는 기반을 마련할 것"이라고 말했다.
이어 "피지컬 AI가 산업 현장에 본격 도입되기 위해서는 개별 데이터 확보보다 현실 세계 데이터를 신뢰성 있는 형태로 연결하고 운영할 수 있는 표준 플랫폼이 중요하다"며 "이지스는 비전-X를 기반으로 국가별 플랫폼 운영, API 연계, 산업별 응용서비스 제공 등으로 사업 영역을 확장해 플랫폼 운영 매출을 확보해 나가겠다"고 덧붙였다.
최근 피지컬 AI 확산으로 현실 세계 데이터를 AI가 활용 가능한 형태로 표준화·정제·연계하는 인프라 수요가 확대되고 있다. 이지스는 이번 프로젝트를 통해 확보한 국제 표준 구축 레퍼런스를 기반으로 다양한 산업에 적용 가능한 피지컬 AI 데이터 인프라 시장을 공략할 계획이다.
nylee54@newspim.com