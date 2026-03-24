임진규, 부산 기장군수 출마 선언…"국회 실무 경험으로 기장 이끌겠다"

교통망 확충 및 복지망 구축 등 주요 공약 발표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 임진규 국민의힘 부산시당 대변인이 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에 부산 기장군수를 공식 출마 선언했다.

임진규 예비후보는 24일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "오랜 시간 국정 실무 경험으로 다져진 네트워크를 무기로 기장의 산적한 과제들을 막힘없이 해결하는 든든한 해결사가 되겠다"고 출마의 변을 밝혔다.

그는 "당장 내일 아침 출근길이 조금 더 수월해지고 우리 아이가 다니는 학교 환경이 나아지며 주말이면 가족과 함께 머물고 싶은 도시로 바뀌는 것"이라며 "군민 여러분의 일상을 따뜻한 기대감이 스며드는 실질적 변화를 만들겠다"고 약속했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 임진규 국민의힘 부산시당 대변인이 24일 오전 11시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 부산 기장군수 출마를 선언하고 있다. 2026.03.24

그러면서 "10여 년간 중앙 정치와 국회의 치열한 현장에서 실력을 다졌다"며 "국회 실무의 말단부터 총괄 보좌관에 이르기까지 언제나 정책이 결정되고 예산이 움직이는 국정의 최일선에 있었다. 오직 국정을 꿰뚫는 안목과 치열한 실천력으로 승부 해 왔다"고 자평했다.

이어 "예산결산특별위원회 활동을 통해 파워반도체 상용화, 수출용 신형 연구로 건설 국비 확보 및 중입자 가속기 사업의 기반을 닦는 등 중앙부처의 굵직한 예산을 기장으로 끌어왔다"고 성과를 강조했다.

임 예비후보는 이날 ▲체류형 관광을 위한 콘텐츠 개발, i-SMR 유치, 첨단 고부가가치 기업 유치를 통한 양질의 일자리 창출▲정관선 조기 개통, 기장선 신설, 일광신도시 우회도로 건설 등 교통망 확충▲신도시의 고질적 과밀학급 문제 해결 및 어르신 맞춤형 복지망 구축 등을 공약으로 제시했다.

임 예비후보는 "정치는 거창한 선언이 아니라, 일상의 불편을 해결하고 내일에 대한 희망을 주는 실천이어야 한다"며 "군민의 삶 한가운데서 묻고, 답을 찾는 현장 일꾼이 되겠다, 내일이 더 설레는 기장, 준비된 일꾼 임진규가 앞장서 열겠다"고 다짐했다.

ndh4000@newspim.com