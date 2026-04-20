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보로노이, AACR2026서 VRN10 데이터 공개

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AI 핵심 요약

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  • 바이오 신약개발 전문기업 보로노이는 17일 미국 암 연구학회에서 HER2 고형암 표적치료제 VRN10의 임상 1상 데이터를 발표했다.
  • VRN10은 HER2 단백질 억제에 그치지 않고 내재화 및 분해를 강력하게 유도하며 기존 경쟁 약물과 차별화된다.
  • 보로노이는 확보된 분석 결과를 바탕으로 올해 안에 용량 최적화 임상 1b/2상을 개시할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

HER2 분해 기전 규명…엔허투 병용 시너지 확인

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 바이오 신약개발 전문기업 보로노이는 현지시간 17일 미국 암 연구학회(AACR2026)에서 HER2 고형암 표적치료제 VRN10의 작용기전과 임상 1상 데이터를 발표했다고 20일 밝혔다. 이번 발표에는 VRN10의 차별적인 HER2 작용기전과 함께 임상 1상 환자를 대상으로 한 PK(약동학, 약물노출)-PD(약력학, 바이오마커)-종양반응 간 상관관계 분석 결과가 포함됐다.

회사에 따르면 이번 발표의 핵심은 VRN10의 독자적인 작용 기전이다. VRN10은 단순히 HER2 단백질의 종양 증식 신호를 억제하는 데 그치지 않고, HER2 단백질의 내재화(Internalization) 및 분해(Degradation)를 강력하게 유도하는 것으로 확인됐다.

특히 VRN10과 엔허투(Enhertu)를 병용할 경우 HER2/엔허투 복합체가 세포 내 리소좀에 의해 분해되는 과정이 촉진되면서 엔허투의 암세포 사멸을 유도하는 페이로드(DXd) 방출을 증가시키는 것으로 확인됐다. 이러한 기전은 투카티닙(Tukysa), 종거티닙(Hernexeos), 세바버티닙(Hyrnuo) 등 기존 경쟁 약물들과 명확히 차별화되는 강점으로 평가된다.

[사진=보로노이]

또한 보로노이는 이번 학회가 VRN10 투약 환자의 혈액 데이터를 기반으로 한 PK-PD-종양반응의 상관관계를 규명해 VRN10의 임상적 가치를 제고하는 계기가 됐다고 밝혔다. 환자 혈액에서 VRN10의 농도를 측정하고 해당 혈액 샘플을 HER2 양성 유방암 세포에 처리해 신호전달 억제 정도를 분석한 결과, 해당 지표와 실제 종양 감소 정도가 명확한 양의 상관관계가 있음을 입증함으로써 VRN10의 임상적 유효성과 예측 가능성을 동시에 확보했다.

현재 보로노이는 VRN10의 480mg 용량 증량 투약을 진행 중이며, 확보된 데이터는 향후 진행될 임상의 속도를 높이는 핵심 지표가 될 전망이다.

보로노이 관계자는 "이번 AACR을 통해 VRN10의 차별화된 기전과 임상적 잠재력을 글로벌 시장에 입증했다"며 "확보된 분석 결과를 바탕으로 HER2 돌연변이 대상 단독 요법은 물론, HER2 양성 고형암 환자 대상 엔허투 병용 요법을 위한 용량 최적화 임상 1b/2상을 연내 동시에 개시할 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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