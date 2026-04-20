군포시, 27일부터 고유가 피해지원금 1차 신청·지급

"시민 생활 안정은 물론 지역경제 회복에도 도움이 될 것으로 기대"

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 오는 27일부터 고유가 피해지원금 1차 신청·지급을 본격 추진하면서, 시민 생활 안정은 물론 침체된 골목상권과 지역경제 회복에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다고 20일 밝혔다.

고유가 피해지원금 안내 홍보물. [사진=군포시]

시에 따르면 이번 지원금은 고유가·고환율·고물가로 어려움을 겪는 시민들의 생활 안정을 돕고 지역 내 소비를 촉진해 소상공인과 자영업자의 매출 회복에도 힘을 보태기 위한 조치다.

정부가 최근 고유가 피해지원금 지급을 확정함에 따라 경기도와 군포시도 각각 전체 지원금의 10%를 분담하게 됐다. 이에 따라 군포시는 이번 사업 추진을 위해 약 20억 원 안팎의 재정을 부담하게 되며 이는 지난해 소비쿠폰 지원 당시보다 늘어난 규모다. 시는 재정 부담이 다소 커졌지만, 시민 생활 안정과 지역경제 회복을 위한 지원인 만큼 사업 추진에 적극 협조한다는 방침이다.

시는 사업의 원활한 추진을 위해 부시장을 단장으로 하는 고유가 피해지원금 전담조직(TF)을 구성하고, 각 동 행정복지센터 접수 준비와 보조인력 배치, 민원 대응 체계 마련 등 사전 준비에 행정 역량을 집중하고 있다. 아울러 지원금 집행 전 과정이 시민들이 체감할 수 있는 실질적인 도움이 될 수 있도록 투명하고 신속한 행정 추진에도 힘쓸 계획이다.

고유가 피해지원금은 지급기준일인 2026년 3월 30일 기준 국내 거주 국민의 70%를 대상으로 지급되며, 군포시는 수도권 기준이 적용된다. 이에 따라 기초생활수급자는 1인당 55만 원, 차상위계층 및 한부모가족은 45만 원, 소득 하위 70%는 10만 원을 지원받게 된다.

1차 신청은 4월 27일부터 5월 8일까지 진행되며, 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족이 대상이다. 2차 신청은 5월 18일부터 7월 3일까지로, 소득 하위 70% 대상자와 1차 기간에 신청하지 못한 대상자가 신청할 수 있다.

신청은 온라인과 오프라인 모두 가능하다. 신용·체크카드는 카드사 홈페이지와 앱, 콜센터, ARS, 은행 영업점 등을 통해 신청할 수 있고, 지역사랑상품권은 관련 앱이나 홈페이지, 주소지 관할 행정복지센터에서 신청할 수 있다. 선불카드 역시 주소지 관할 행정복지센터에서 신청 가능하다.

시는 고령자와 장애인 등 거동이 불편한 주민을 위해 '찾아가는 신청'도 운영할 계획이다. 시민 누구나 신청 과정에서 소외되지 않도록 현장 중심의 지원 체계를 강화해 보다 촘촘하게 대응한다는 방침이다.

신청 초기 혼잡을 줄이기 위해 시행 첫 주에는 출생연도 끝자리에 따른 요일제가 적용된다. 1차 신청은 4월 27일 1·6, 28일 2·7, 29일 3·8, 30일 4·9·5·0 순으로 운영되며 5월 1일부터는 요일제가 해제된다. 2차 신청도 첫 주에는 같은 방식으로 요일제가 적용된다.

지원금은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 가운데 원하는 방식으로 받을 수 있으며 사용기한은 8월 31일까지다. 사용처는 군포시 내 연 매출 30억 원 이하 소상공인 업종과 지역사랑상품권 가맹점 등이며 대형마트와 백화점, 유흥·사행성 업종, 환금성 업종 등에서는 사용할 수 없다.

아울러 군포시와 정부는 고유가 피해지원금을 사칭한 문자결제 사기(스미싱) 피해 예방에도 각별한 주의를 당부했다. 군포시와 정부는 고유가 피해지원금과 관련해 인터넷 주소 바로가기(URL·링크)가 포함된 문자메시지(SMS)는 일절 발송하지 않으며 시민들은 출처가 불분명한 문자에 포함된 링크를 클릭하지 않도록 유의해야 한다.

하은호 군포시장은 "고유가 피해지원금은 물가 상승과 경기 침체로 어려움을 겪는 시민들의 생활 부담을 덜고 지역경제에 활력을 더하기 위한 지원"이라며 "시민들이 보다 편리하고 신속하게 신청하고 지원받을 수 있도록 철저히 준비해 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com