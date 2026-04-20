돌아온 '차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅' 축제…6월까지 일요일마다 열린다

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퍼레이드·라이브 공연·영화 상영 등 매주 색다른 프로그램

차량 통제·안전요원 배치로 이동 편의 제고, 대중교통 권장

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 4월 26일부터 6월 14일까지 8주간 매주 일요일 잠수교와 반포한강공원 일대에서 '2026 차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제'를 개최한다고 20일 밝혔다. 이 축제는 올해로 5년째를 맞았다. 2022년 하반기부터 2025년까지 누적 약 530명의 시민과 관광객이 체험한 서울의 대표 관광자원이다.

올해는 여유롭게 쉬어갈 수 있는 쉼터 등 상설 프로그램이 확대됐다. 잠수교를 관통하는 퍼레이드, 열정적인 라이브 공연, 누구나 참여가능한 봄 운동회, 한강의 낭만을 증폭시킬 통기타 합동 공연, 다리 위에서 감상하는 영화, 이른 더위를 식혀줄 한강 피서지 조성, 인도에서 공인받은 강사에게 배우는 요가까지 매주 새롭게 이어진다.

축제전경 [사진=서울시]

첫 번째 프로그램은 4월 26일 '쉬엄쉬엄 모닝'으로, 오전 7시부터 9시까지 약 2㎞ 거리를 걷거나 뛰는 참여형 행사다. 서울시체육회가 주최하며 사전 접수를 통한 선착순 모집이 이뤄진다.

같은 날 오전 6시 30분부터 9시 30분까지 반포한강공원 달빛광장에서는 '찾아가는 서울체력장'이 운영되며, 오전 11시부터 오후 6시까지 잠수교와 반포한강공원 일대에 푸드트럭, 플리마켓, 쉼터 등 상설 프로그램이 운영된다.

5월에는 '뚜벅뚜벅 퍼레이드', '레인보우 라이브 스테이지:봄', '잠수교 봄 운동회' 등의 프로그램이 열린다. 6월에는 '서울 플라주 바캉스', '선셋 요가-나마스테 한강!'이 진행된다. 누구나 자유롭게 참여할 수 있으며, 참가방법과 사전신청 등 자세한 사항은 공식 누리집을 참고할 수 있다.

한편 서울시는 축제 기간 중 매주 일요일 오전 11시부터 오후 11시까지 잠수교 북단부터 남단 달빛광장까지 약 1.1km 구간의 차량 통행을 통제하고, 시민 불편을 최소화하기 위해 교통 대책을 가동한다.

4월 26일에는 행사 운영 시간에 맞춰 오전 5시부터 오후 8시까지 차량 통행을 통제할 예정이다. 인근 주요 교차로와 통제 지점 14개소에서는 하루 약 70명(주야간 각 35명)의 차량 통제 요원이 질서 유지, 우회도로 안내 등 시민 안전과 동선 안내를 담당한다.

차량 통제와 한정된 반포한강공원 주차장을 고려해 축제 기간에는 인근 도로 등 혼잡이 예상되는 만큼 대중교통 이용이 권장된다.

박진영 미래한강본부장은 "'차없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제'가 시민은 물론 국내외 관광객이 찾는 서울의 대표 명소로 자리 잡았다"며 "걷기만 해도 좋은 계절 한강에서 다채로운 프로그램과 함께 일상의 여유와 서울의 매력을 느껴보시면 좋겠다"고 전했다.

[포스터=서울시]

kh99@newspim.com