"걷고 줍고 나누고!"...세종시, 25일까지 '기후변화주간' 개최

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[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종시는 오는 25일까지 중앙공원 일대에서 '제18회 기후변화주간' 행사를 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 오는 22일 제56주년 지구의 날을 맞아 '시민들이 함께 실천하는 탄소중립'을 주제로 기후위기에 대한 인식을 높일 수 있는 다양한 참여형 프로그램으로 구성됐다.

세종시 제18회 기후변화주간 행사 포스터. [자료=세종시] 2026.04.20 jongwon3454@newspim.com

먼저 오는 22일 지구의 날에는 오후 8시부터 10분간 세종시청을 비롯한 공공기관과 공동주택, 이응다리 등 주요 공공시설에서 소등행사가 진행된다. 소등행사는 시민들도 각 가정에서 자율적으로 참여할 수 있다.

또 기후변화주간 본 행사인 '탄소중립 한마당'은 오는 25일 오후 1시부터 세종중앙공원 장남들공원과 관리센터 일원에서 개최된다.

행사에서는 ▲모두가 함께하는 탄소중립! 걷고! 줍고! 나누고! ▲기후행동 실천 선언 퍼포먼스 ▲제3회 세종시 기후·환경 장원급제 어린이 시·그림대회 등이 진행된다.

아울러 다양한 체험 부스를 운영해 온가족이 함께 즐기며 탄소중립의 의미를 되새기는 시간이 제공될 예정이다.

이밖에도 20일부터 25일까지 세종시청과 중앙공원 일대에서 기후·환경을 주제로 한 다양한 작품 전시도 만나볼 수 있다.

시는 기후변화주간 진행되는 '기후행동 실천 선언 퍼포먼스'를 시작으로 시민과 함께하는 온실가스 감축과 탄소중립 실천을 지속적으로 확산해 나간다는 방침이다.

권영석 세종시 환경녹지국장은 "이번 기후변화주간은 단순한 행사가 아니라 시민 한 사람, 한 사람이 실천의 주체가 되는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 생활 속에서 실천 가능한 탄소중립 정책을 지속적으로 확대해 세종시를 탄소중립 선도도시로 만들어 가겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com