"지역 대표 상점 찾는다"...세종시, '뿌리 깊은 가게' 모집

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[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종시는 지역 전통과 특색을 갖춘 장수 소상공인 업소를 발굴·육성하기 위해 '2026 세종 뿌리 깊은 가게' 대상자를 모집한다고 17일 밝혔다.

세종형 장수 브랜드인 '세종 뿌리 깊은 가게'는 맛과 서비스가 우수한 장수 소상공인을 발굴·육성해 지역 대표 상점으로 성장시키고 지역상권 활성화를 도모하기 위해 지난 2024년부터 운영 중이다.

세종시 뿌리 깊은 가게 홍보 포스터. [자료=세종시] 2026.04.17 jongwon3454@newspim.com

선정 대상은 읍·면지역에서 20년 이상, 동 지역에서 10년 이상 가게를 운영하며 고유한 가치를 지켜온 소상공인이다.

모집은 오는 29일까지 세종신용보증재단 소상공인종합지원센터를 통해 이뤄진다. 참여를 희망하는 소상공인은 소상공인종합지원센터 방문, 등기우편, 전자우편을 통해 신청할 수 있다.

시는 지원자를 대상으로 서류 검증과 현장평가, 종합평가를 거쳐 최종 선정할 예정이다. 뿌리 깊은 가게로 선정된 업체에는 ▲인증 현판 제공 ▲홍보 지원 ▲맞춤형 경영 컨설팅 ▲세종신용보증재단의 소상공인 특별자금 심사 우대 등 행·재정적 지원을 받을 수 있다.

자세한 사항은 세종신용보증재단 홈페이지 공고문에서 확인하거나 세종신용보증재단 소상공인종합지원센터로 문의하면 된다.

jongwon3454@newspim.com