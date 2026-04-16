세종시, 개인택시 신규면허 발급 20명 확정...총 526대 운행

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[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종시는 16일 개인택시 신규면허 발급대상자 20명을 확정 공고했다고 밝혔다.

이번 신규 면허 발급은 지난해 4월 수립한 5개년분 택시 총량 고시에 따른 증차분 34대 중 1차 공급분에 해당한다.

대전역에서 승객을 기다리고 있는 택시들. [사진=대전시]

신규 면허 신청은 지난 2월 6일부터 13일까지 이뤄졌으며 무사고 운전 경력 등 자격 심사가 이뤄졌다.

특히 시는 교통 전문가와 변호사 등으로 구성된 개인택시운송사업 면허심사위원회의 심사를 진행하는 등 공정하고 투명한 절차를 통해 발급대상자를 최종 확정했다.

이에 따라 세종에서 운행 중인 택시는 기존 506대에서 총 526대로 늘어났다.

시는 고질적인 택시 부족 문제가 완화되고 시민들의 교통 서비스 질이 높아질 것으로 내다봤다.

또 이번 공급에 이어 나머지 물량인 14대에 대해서는 내년 상반기 중 추가 모집하고 총 34대 증차 계획을 조기에 마무리한다는 계획이다.

천흥빈 세종시 교통국장은 "앞으로도 세종시 어디서나 택시를 편리하게 이용할 수 있도록 남은 공급 계획을 속도감 있게 추진할 것"이라며 "택시 공급 불균형 문제를 해소하기 위해 꾸준히 노력하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com