CGV, 무성영화 거장 '버스터 키튼 걸작전' 개최… '제너럴' 100주년 기념

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블랙호크 필름스 5K 디지털 복원 버전… 현대적 오케스트라 선율 더해

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 무성영화 시대의 전설이자 슬랩스틱 코미디의 개척자, 버스터 키튼의 걸작들이 고화질 복원 버전으로 국내 관객을 찾는다.

20일 CGV는 무성영화 거장 버스터 키튼의 대표작들을 상영하는 '버스터 키튼 걸작전'을 오는 22일부터 전국 CGV 아트하우스 전관에서 개최한다고 밝혔다.

버스터 키튼 걸작전 [사진= CJ CGV]

이번 기획전은 버스터 키튼의 최고 걸작으로 꼽히는 영화 '제너럴'의 개봉 100주년을 기념해 마련됐다. '스톤 페이스(Stone Face)'라는 별명처럼 무표정한 얼굴로 고난도 스턴트를 소화했던 버스터 키튼은 정교한 연출과 신체적 유희를 결합해 현대 코미디 및 액션 영화의 문법을 완성한 인물로 평가받는다.

상영작은 그의 전성기인 1920년대 대표작 7편이다. ▲첫 장편 영화인 '세 가지 시대' ▲웃음과 서스펜스의 절묘한 조화를 보여주는 '우리의 환대' ▲영화 매체 자체를 유희의 대상으로 확장한 '셜록 주니어' ▲고립된 공간에서의 창의적 코미디 '항해자' ▲슬랩스틱의 정수 '일곱 번의 기회' ▲거대한 스케일의 액션 명작 '제너럴' ▲신체적 한계를 코미디로 승화시킨 '전문학교' 등이 관객과 만난다.

특히 이번 기획전은 무성영화 복원에 앞장서 온 블랙호크 필름스(Blackhawk Films)가 진행한 5K 디지털 복원 버전으로 상영된다. 여기에 2020년대에 새롭게 작·편곡된 오케스트라 사운드가 입혀져 고전 영화의 클래식한 매력에 현대적 감각을 더했다.

장지연 CGV 콘텐츠운영팀장은 "버스터 키튼은 CG 없이 맨몸으로 스턴트를 완성하며 지금의 액션·코미디 장르에 지대한 영향을 끼친 영화인"이라며 "100년의 시간을 뛰어넘어 스크린에서 고전 영화의 진정한 묘미를 경험하는 기회가 되길 바란다"고 전했다.

taeyi427@newspim.com