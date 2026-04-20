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CGV, 무성영화 거장 '버스터 키튼 걸작전' 개최… '제너럴' 100주년 기념

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  • CGV가 20일 버스터 키튼 걸작전을 22일부터 전국 아트하우스에서 개최한다.
  • '제너럴' 개봉 100주년 기념으로 1920년대 대표작 7편을 5K 복원 버전으로 상영한다.
  • 오케스트라 사운드를 입혀 고전 코미디의 현대적 매력을 더한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

블랙호크 필름스 5K 디지털 복원 버전… 현대적 오케스트라 선율 더해

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 무성영화 시대의 전설이자 슬랩스틱 코미디의 개척자, 버스터 키튼의 걸작들이 고화질 복원 버전으로 국내 관객을 찾는다.

20일 CGV는 무성영화 거장 버스터 키튼의 대표작들을 상영하는 '버스터 키튼 걸작전'을 오는 22일부터 전국 CGV 아트하우스 전관에서 개최한다고 밝혔다.

버스터 키튼 걸작전 [사진= CJ CGV]

이번 기획전은 버스터 키튼의 최고 걸작으로 꼽히는 영화 '제너럴'의 개봉 100주년을 기념해 마련됐다. '스톤 페이스(Stone Face)'라는 별명처럼 무표정한 얼굴로 고난도 스턴트를 소화했던 버스터 키튼은 정교한 연출과 신체적 유희를 결합해 현대 코미디 및 액션 영화의 문법을 완성한 인물로 평가받는다.

상영작은 그의 전성기인 1920년대 대표작 7편이다. ▲첫 장편 영화인 '세 가지 시대' ▲웃음과 서스펜스의 절묘한 조화를 보여주는 '우리의 환대' ▲영화 매체 자체를 유희의 대상으로 확장한 '셜록 주니어' ▲고립된 공간에서의 창의적 코미디 '항해자' ▲슬랩스틱의 정수 '일곱 번의 기회' ▲거대한 스케일의 액션 명작 '제너럴' ▲신체적 한계를 코미디로 승화시킨 '전문학교' 등이 관객과 만난다.

특히 이번 기획전은 무성영화 복원에 앞장서 온 블랙호크 필름스(Blackhawk Films)가 진행한 5K 디지털 복원 버전으로 상영된다. 여기에 2020년대에 새롭게 작·편곡된 오케스트라 사운드가 입혀져 고전 영화의 클래식한 매력에 현대적 감각을 더했다.

장지연 CGV 콘텐츠운영팀장은 "버스터 키튼은 CG 없이 맨몸으로 스턴트를 완성하며 지금의 액션·코미디 장르에 지대한 영향을 끼친 영화인"이라며 "100년의 시간을 뛰어넘어 스크린에서 고전 영화의 진정한 묘미를 경험하는 기회가 되길 바란다"고 전했다.

taeyi427@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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