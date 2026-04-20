위성곤 제주지사 후보 "문대림·오영훈 후보 정책, 민주 이름으로 원팀 추진"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 더불어민주당 제주지사 후보 자리를 놓고 경쟁했던 위성곤·문대림 후보가 '원팀'을 선언했다.

민주당 제주지사 후보로 선출된 위성곤 후보는 페이스북을 통해 "지방선거 승리를 위한 더민주 원팀 선언식에 참석했다"며 이같이 밝혔다.

제주지사 선거 승리를 위한 더민주 원팀 선언식 모습 [사진=위성곤 의원 페이스북]

위 후보는 "뜨거웠던 경선은 우리가 다시 '원팀'이 되는 과정이었다"며 "이제 경선의 열기를 도민의 삶을 더 나아지게 만드는 동력으로 바꿔야 한다"고 했다.

그러면서 "앞으로 문대림 후보가 제시한 소상공인 금융지원 정책, 1차산업 유류비 지원 확대 방안과 오영훈 후보가 제시한 기본사회 3대 복지 패키지, 4대보험 연계 일자리 주식회사 정책들을 더불어민주당의 이름으로 추진해 나가겠다"고 약속했다.

위 후보는 "앞으로 더 낮은 자세로, 더 치열하게, 더 확실한 성과를 도민 여러분께 보여드리겠다"며 "더 큰 민주당, 더 강한 제주팀으로 다가오는 지방선거에서 반드시 승리하겠다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com