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[기고] 너무 강해서 봉인한 AI, 열쇠는 누구 손에

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AI 핵심 요약

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  • 앤트로픽의 AI 모델 미토스가 3월 26일 유출된 후 4월 7일 사이버 위험을 이유로 출시 중단했다.
  • 미토스는 수학 증명에서 97.6%, 소프트웨어 벤치마크에서 93.9%를 기록했으며 수천 개의 제로데이 취약점을 자율 발굴했다.
  • 한국 기업이 제한 공개 대상에서 제외된 가운데 12~18개월 후 유사 능력이 오픈소스로 구현될 것으로 전망된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하민회 이미지21 대표 (미래기술문화연구원장)

지난 달 공원 벤치에서 샌드위치 점심을 먹던 앤트로픽의 보안 연구원은 깜짝 놀랄 메일을 받았다. 메일은 사무실 컴퓨터 안에서 격리된 샌드박스에 갇힌 AI모델이 보낸 것이었다.

샌드박스란 AI가 인터넷이나 외부 시스템에 접근하지 못하도록 차단한 실험용 격리 환경이다. "탈출할 수 있겠느냐"고 물은 연구원에게 AI모델은 탈출에 성공한 후 인터넷 접속 권한을 스스로 확보하고 공원에서 점심시간을 보내던 연구원에게 확인 메일을 보낸 것이었다. 클로드 미토스(Mythos)의 존재가 세상에 알려지게 된 상징적인 장면이다.

미토스는 3월 26일 앤트로픽의 CNS 설정 오류로 유출된 내부 문서를 통해 출시 전에 먼저 알려졌지만 4월 7일 앤트로픽의 이례적인 결정으로 더 유명해졌다. 회사는 미토스가 '전례 없는 사이버 위험'을 야기할 수 있어 일반에 출시하지 않겠다고 공식 발표했다.

하민회 이미지21 대표.

팔 수 없을 만큼 강하다? 대체 어떤 성능을 가졌기에?

미토스의 코드명은 '카피바라 (Capybara)'. 기존 Opus보다 한 단계 위의 새로운 모델이다. 수학 증명 과제(USAMO 2026)에서 97.6%를 기록해 이전 모델의 42.3%를 압도했고, 소프트웨어 엔지니어링 벤치마크(SWE-bench)에서는 93.9%에 달했다. 분석가들은 이번 성능 도약이 과거 업그레이드 사이클 대비 약 4.3배에 해당한다고 평가했다. 그러나 세간을 충격에 빠뜨린 것은 이 숫자들이 아니었다.

미토스 Preview는 모든 주요 운영체제와 모든 주요 웹 브라우저에서 '제로데이' 취약점을 수천 개 자율적으로 발굴했다. 제로데이란 개발자조차 몰랐던 숨겨진 결함으로, 존재가 알려지는 순간 패치가 나오기 전까지는 방어 수단이 없다.

보안성으로 유명한 운영체제 OpenBSD에서는 27년 된 취약점이, FFmpeg에서는 500만 번의 자동화 테스트를 통과한 16년 된 결함이 발견됐다. 취약점 재현 및 익스플로잇 성공률을 측정하는 사이버보안 벤치마크(CyberGym)에서는 83%를 기록했다.

FreeBSD 제로 데이 하나를 발굴하고 공격 코드로 완성하는 데 걸린 시간은 하루 미만, 비용은 2천 달러 이하였다. 놀랍기 그지없는 수치다.

앤스로픽 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

더 위협적인 것은 취약점을 '연결'하는 능력이다. 미토스는 네 개의 취약점을 체인처럼 이어 붙여 브라우저와 운영체제 샌드박스를 동시에 탈출하는 공격 코드를 스스로 작성했다. 이 능력은 그동안 최고 수준의 국가 후원 해킹 조직에서나 가능했던 것이다.

앤트로픽이 명시했듯, 이 능력은 의도적으로 학습된 것이 아니다. 코딩과 추론의 전반적 향상이 낳은 부산물이었다. 방어를 더 잘하게 만든 바로 그 개선이, 공격도 더 잘하게 했다. 뚫리지 않는 방패를 만드는 기술이 어떤 방패라도 뚫을 수 있는 창을 만든 셈이다.

현재 앤트로픽은 이 모델을 'Project Glasswing'이라는 이름으로 12개 초기 파트너사와 40개 이상의 추가 기관에 한해서만 제한적으로 공개했다. Amazon, Apple, Google, Microsoft, Cisco, NVIDIA, JPMorgan Chase 등이 명단에 올랐다.

공개 토론도, 독립 감독도, 국제 협의도 없었다. 빅테크 컨소시엄이 사실상 세계의 사이버 방어 전략을 내부적으로 결정한 셈이다.

튜링 상 수상자 요슈아 벤지오는 이미 2025년 말, AI가 대규모 제로데이를 처음으로 자율 발굴하는 임계점이 도래할 것이라고 경고한 바 있다. 그 임계점이 왔을 때 결정을 내린 것은 선출된 정부도, 국제 기구도 아니었다.

[사진= SK텔레콤]

더 중요한 포인트는 이 명단에 한국 기업이 없다는 점이다.

한국의 사이버보안 현황은 이미 적신호다. 과기 정통부·KISA에 따르면 2025년 국내 침해사고는 전년 대비 26.3% 급증했다. SK텔레콤 유심 정보 2,696만 건 유출, GS리테일·롯데카드 등 유통·금융 플랫폼의 연쇄 침해가 이어졌다. KISA는 공통 원인으로 레거시 시스템 혼용과 패치 지연을 꼽았다. 미토스가 27년 된 버그를 찾아낸 것처럼, AI 공격이 가장 먼저 노리는 것은 오래되고 방치된 시스템이다.

보안 전문 기업 Wiz는 유사한 능력이 오픈소스 모델로 구현되기까지 12~18개월이면 충분할 것으로 전망한다. 그 시점부터는 국가 지원 없이 활동하는 해킹 집단이나 범죄 조직들도 미토스급 공격을 수 시간 만에 실행할 수 있게 된다.

지금 세계가 목격하는 것은 단순한 신형 모델의 등장이 아니다. 사이버 공간의 공격과 방어 균형이 재편되는 순간이다. 그리고 그 규칙을 누가 쓰는가를 둘러싼 지정학적 경쟁의 서막이다. 

한국이 이 게임의 플레이어가 될 것인지, 결과를 통보받는 관찰자가 될 것인지. 그 분기 점이 생각보다 빠르게 다가오고 있다.

프랑스 파리 증권거래소[사진=로이터 뉴스핌]

◇하민회 이미지21대표(미래기술문화연구원장) =△경영 컨설턴트, AI전략전문가△ ㈜이미지21대표 △경영학 박사 (HRD)△서울과학종합대학원 인공지능전략 석사△핀란드 ALTO 대학 MBA △상명대예술경영대학원 비주얼 저널리즘 석사 △한국외대 및 교육대학원 졸업 △경제지 및 전문지 칼럼니스트 △SERI CEO 이미지리더십 패널 △KBS, TBS, OBS, CBS 등 방송 패널 △YouTube <책사이> 진행 중 △저서: 쏘셜력 날개를 달다 (2016), 위미니지먼트로 경쟁하라(2008), 이미지리더십(2005), 포토에세이 바라나시 (2007) 등

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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