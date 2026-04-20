한국관광공사, 동북아 최초 '2026 버츄오소 심포지엄' 한국 개최

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사는 콘래드 서울과 함께 세계 최고 수준의 럭셔리 여행 네트워크 버츄오소(Virtuoso)의 주요 국제 행사인 '2026 버츄오소 심포지엄(Virtuoso Symposium)'을 동북아시아 최초로 개최했다.

이번 행사에는 전 세계 58개국, 2만 2천여 명의 럭셔리관광 전문가가 소속된 버츄오소 회원사의 대표급 의사결정권자 350여 명이 참석했다. 세계 럭셔리관광 시장은 2032년까지 연평균 8.4% 성장할 것으로 전망되는 고부가가치 시장인 만큼, 공사는 동북아시아 최초로 한국에서 열리는 이번 행사를 통해 글로벌 고급 여행업계 리더들에게 한국의 매력을 적극 홍보했다.

축사하는 박성혁 한국관광공사 사장. [사진=한국관광공사]

공사는 행사 기간 동안 ▲럭셔리관광 홍보 설명회 ▲상품개발 팸투어 ▲환영만찬 ▲전략적 파트너십 체결 ▲국내외 업계 간 B2B 네트워킹을 진행했다. 17일에는 K-메이크업 및 헤어 스타일링 체험 등 글로벌로 인기가 높은 K-뷰티 콘텐츠를 선보였다. 18일에는 원주 뮤지엄 산, 수원 화성, 파주 비무장지대(DMZ) 등 총 17개 코스를 방문해 한국의 차별화된 고급관광 콘텐츠를 소개했다.

환영만찬에는 한국의 미(美)와 맛(味)을 극대화한 콘텐츠를 준비했다. 뉴욕 링컨센터 전석 매진과 '베시 어워드(Bessies Awards)' 수상으로 주목받은 서울시무용단의 '미메시스' 공연과 불교사찰음식 명장 1호 선재스님의 음식 시연을 통해 한국의 독창적인 매력을 전달했다.

2026 버츄오소 심포지움 행사. [사진=한국관광공사]

더불어 공사는 전 세계 관광조직(NTO) 최초로 버츄오소와 전략적 파트너십을 체결했다. 양 기관은 2029년까지 방한 럭셔리관광 활성화를 위한 글로벌 캠페인인 '디스커버 럭셔리 코리아(Discover Luxury Korea)' 프로젝트를 공동 추진한다. 또한, 관광 데이터 공유를 통한 시장 분석 및 고객 특성에 맞춘 여행상품 개발에 힘을 모은다. 공사는 버츄오소 협업 기반의 럭셔리 특화 상품 50개 이상을 선보여 실질적인 방한 수요로 전환할 계획이다. 이번 심포지엄과 파트너십 체결을 통해 향후 5년간 최소 4135억 원 이상의 경제적 효과가 발생할 것으로 전망된다.

버츄오소 심포지움과 전략적 파트너십 체결. [사진=한국관광공사]

공사 박성혁 사장은 "동북아시아 최초 버츄오소 심포지엄 개최와 전략적 파트너십 체결은 한국 관광이 질적으로 도약하는 중요한 전환점이 될 것"이라며, "이번 행사를 발판 삼아 관광의 패러다임을 고부가가치 시장으로 전환하고, 전 세계 럭셔리관광 시장에서 한국의 위상을 확고히 정립해 나가겠다"고 강조했다.

jyyang@newspim.com