관광공사, 전국 3대 권역서 찾아가는 '인바운드 마케팅 지원 서비스' 개최

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부와 한국관광공사가 23일 인바운드 마케팅 지원 설명회를 개최한다.
- 영남권 부산을 시작으로 호남·충청권 전주와 수도권 서울을 순회한다.
- 외래관광객 유치 기업 대상 1:1 상담과 후속 지원으로 성과를 돕는다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사는 외래관광객 유치를 희망하는 업계를 대상으로 '인바운드 마케팅 지원 서비스' 3대 권역별 찾아가는 설명회를 개최한다.
올해는 23일 영남권(부산)을 시작으로 29일 호남·충청권(전주), 5월 12일 수도권(서울) 등 3개 권역을 순회하며 심도 있는 상담과 지원을 제공할 예정이다.
설명회에서는 ▲인바운드 마케팅 지원 서비스 소개 ▲관광·마케팅 특화 강연 ▲분야별 관광전문가 1:1 상담 등 다양한 프로그램이 마련된다. 상담 이후에도 공사 해외지사 연계 팸투어, 온라인 여행사 입점 등 지원체계를 촘촘히 구축해 기업의 후속 성과 창출을 돕는다.
외래관광객 유치를 희망하는 지자체·지역관광공사, 여행사를 비롯해 의료·웰니스·뷰티·식음 등 다양한 분야의 사업체라면 누구나 설명회에 참여할 수 있다. 자세한 사항은 한국관광 산업포털 '투어라즈'에서 확인하면 된다.
공사 박범석 국제마케팅실장은 "찾아가는 설명회는 현장에서 기업의 고민을 직접 듣고 해결 방안을 제시하는 실질적인 지원의 장"이라며, "올해는 집중된 권역 운영을 통해 참여기업이 실제 성과를 창출할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.
한편, 공사는 지난해 강원·대전·제주 등 6개 권역 설명회를 개최해 300여 개 기업, 500여 명의 발길을 모았고, 현장 상담·서비스 신청·역량진단을 600여 건 진행하는 등 높은 참여를 이끌어냈다. 대표적으로 부산의 태권도 체험 콘텐츠 기업 엑스티(XT)는 설명회 이후 공사 해외지사와 협업해 동남아 시장 팸투어 및 현지 홍보를 추진했고, 그 결과 외국인 체험객 증가로 매출이 전년 대비 20% 이상 성장하는 성과를 거뒀다.
jyyang@newspim.com