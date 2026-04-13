모두의 봄, 열린 여행…한국관광공사 '열린여행 주간' 개막

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사는 다가오는 장애인의 날(4.20)을 맞아 오는 14일부터 30일까지 열린여행 주간 '모두의 봄, 열린 여행' 캠페인을 추진한다.

캠페인 개막식은 오는 14일 오후 서울 하이커그라운드에서 열린다. 이날 행사에서는 열린여행 주간 개막 선포와 함께, 청각장애 퍼커셔니스트 이성재가 '감각으로 떠나는 여행'을 주제로 한 타악 공연과 토크 콘서트를 선보이며 울림 있는 메시지를 전달할 예정이다.

[사진=한국관광공사]

이어 이달 30일까지 하이커그라운드 1층, 5층에서는 다감각 여행 팝업 '다정다감'을 운영한다. 진동으로 자연의 소리를 느끼는 '리듬 체험관', 손끝으로 읽는 '야외 점자 도서관' 등 다감각 전시를 선보인다. 또한, 국내 최초 청각장애인 아이돌 '빅오션'과의 수어 챌린지, 신규 열린관광지 합천 황매산군립공원을 배경으로 촬영한 JTBC '비긴어게인' 방송 등을 통해 대국민 인식 개선에도 적극 나선다.

관광취약계층을 위한 현장 체감형 혜택도 늘렸다. 전국 24개 지자체의 36개 열린관광지 및 민간 시설에서 특별 할인을 제공한다. 경주엑스포대공원, 간송미술관 등은 입장료를 최대 60% 할인한다. 무장애 여행상품과 요트 투어, 레일바이크 등 민간 레저 시설도 동참해 선택의 폭을 넓혔다. 자세한 내용은 '열린관광 모두의 여행' 누리집에서 확인할 수 있다.

공사는 장애인, 고령자, 영유아 동반 가족 등 관광취약계층 210명을 대상으로 총 7회의 '나눔여행'을 운영한다. 상주·양평·진주 등 전국 열린관광지를 방문하는 패키지형 프로그램으로, 숙박·식음·교통 등 여행 전반을 지원한다. 이번 여행 모집에는 4천 명 이상의 사연이 접수됐으며, 오는 6월부터 하반기까지 떠나는 나눔여행 모집도 추가로 진행될 예정이다.

박성혁 사장은 "이번 캠페인을 통해 모든 국민이 봄날의 설렘을 장벽 없이 누릴 수 있기를 바란다"라며, "앞으로도 누구나 여행의 즐거움을 평등하게 만끽할 수 있도록 무장애관광 환경 조성에 앞장서겠다"라고 밝혔다.

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