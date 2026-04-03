한국관광공사, 글로벌 관광협업의 장 열어…부울경 매력 알린다

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사 부산울산경남지사는 지난 2일, KT&G 상상마당 부산에서 외국인 지역관광 활성화를 위한 '2026 투어리즘 비즈 브릿지(Tourism Biz Bridge): 관광 오픈이노베이션'을 개최했다.

이번 행사는 글로벌 기업과 관광스타트업, 소상공인 간의 새로운 협력 모델을 발굴하고자 마련됐다. 이날 라인페이 대만, 무인양품, 알리바바닷컴, 현대백화점 등 국내외 유력 기업을 비롯해 클룩, 케이케이데이, 트레이지 등 150개사, 230명 이상이 참석했다.

부산 '2026 Tourism Biz Bridge 관광 오픈이노베이션' 행사 사진 [사진=한국관광공사]

먼저, '협업 제안' 세션에서는 22개 기업이 다채로운 관광콘텐츠를 제안하고 함께할 기업을 찾았다. 클룩, 케이케이데이 등 온라인 여행사는 초광역 관광루트와 부산 일상관광, 로컬마을 콘텐츠 등 외국인 유치 방안에 대해 제시했다. 알리바바닷컴과 무인양품 등 대기업은 글로벌 플랫폼을 활용한 지역 상생 상품 개발을 제안했다. 또한, 지자체와 관광스타트업은 함안 낙화놀이, 한류 콘서트, 서핑·러닝 융복합 콘텐츠 등 지역 특화 상품 고도화에 대한 새로운 아이디어를 소개했다.

'비즈니스 미팅' 세션에서는 사전 매칭을 통한 B2B·B2G 릴레이 상담이 이뤄졌다. 현대백화점의 찾아가는 팝업, 트레이지의 유네스코 세계문화유산 연계 초광역 관광상품화 등 구체적인 협업이 논의됐다. 공사는 논의된 사업들이 향후 성과를 창출할 수 있도록 실증사업으로 확대해 나갈 방침이다.

한국관광공사 이동욱 부산울산경남지사장은 "이번 행사는 국내외 기업들이 부울경 특화 콘텐츠와 초광역 관광루트를 제안하고, 함께할 지역 파트너를 찾는 자리"라며, "다양한 콘텐츠를 보유한 소상공인들의 참여로 지역관광의 폭을 넓히고, 관광 소비가 지역 상권으로 이어지는 선순환을 만들겠다"라고 밝혔다.

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