한국관광공사, 올해 대만 방한객 232만 유치 목표 속도전

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 대만 방한객 200만 명 시대 실현을 목표로 현지 여행업계 및 항공사와의 협력을 강화하고 중부권 관광상품 개발과 팸투어를 본격 추진한다. 지난해 대만 방한객은 189만 명을 기록했으며, 올해 232만 명 유치를 목표로 하고 있다.

공사는 16일부터 21일까지 대만 여행업계 및 언론매체를 초청해 강원, 세종, 충북, 충남 등 중부지역 중심 팸투어를 진행한다. 공사 타이베이지사가 추진 중인 '중부관광의 해' 대표 콘텐츠를 활용해 관광상품 개발을 추진할 계획이다. 아울러 양국 여행업계 간 B2B 상담회를 마련해 상품 판로를 개척하고 방한 모객 규모를 대폭 확대하도록 지원할 예정이다.

지난 현장세일즈(3.27) 당시 대만 현지 여행업계 간담회. [사진=한국관광공사]

지난 달 26일부터 28일까지 공사 박성혁 사장은 대만에서 주요 여행업계 및 항공사를 대상으로 현장 세일즈를 펼쳤다. 대만 최대 항공사 중화항공과의 면담에서는 부정기편 운항 연계 지역관광 상품 활성화 등 지방공항 노선 확대 방안을 협의했고, 현지 여행사 간담회에서는 대만 방한객 232만 명 유치를 위한 공동 선언식도 열었다. 이번 팸투어는 지난달 현지 세일즈를 통해 구축한 업계 네트워크를 본격적으로 활용해, 중부권 특화 관광상품 기획과 출시를 한층 더 가속화하기 위해 마련됐다.

공사 박성혁 사장은 "대만은 방한 외래객 3위 시장이자 지방 방문 비중이 높은 핵심 시장"이라며, "중부관광의 해를 계기로 대만 방한 수요 및 지역 방문 확대를 이끌고 올해 목표인 232만 명 달성에 총력을 기울이겠다"라고 밝혔다.



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