한국관광공사, 현직자 참여 관광일자리센터 '오픈하우스' 개최

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부와 한국관광공사가 13일 관광일자리센터에서 오픈하우스 프로그램을 운영했다.
- 6개 대학 관광학과 학생·교수 40여 명이 호텔 현직자 특강과 멘토링을 받았다.
- 산·관·학 간담회와 1:1 컨설팅으로 취업 지원과 인재 양성을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사는 지난 13일 관광일자리센터(서울 중구 소재)에서 관광 유관학과 전공자의 취업 역량을 높이고 현장 중심 인재를 양성하기 위해 '오픈하우스' 프로그램을 운영했다.
이번 행사에는 대구대, 순천향대 등 총 6개 대학 관광 유관학과 학생, 교수진 등 40여 명이 참여했다. 호텔 IPARK 그룹 4개 호텔 현직자들이 직접 참여하는 직무별 특강과 멘토링을 통해 예비 관광인들에게 생생한 실무 정보와 취업 노하우를 전달했다. 참여사는 안다즈(Andaz) 서울 강남, 파크하얏트(Park Hyatt) 서울·부산, 보코(Voco) 명동이다.
함께 마련된 '산·관·학 간담회'에서는 현장에서 요구하는 인재상과 호텔업 구인·구직 미스매칭 해소를 위한 심도 있는 의견을 나눴다. 아울러 행사장 내 공사 관광일자리센터 상담부스에서는 1:1 취업 컨설팅을 제공해 직무 탐색부터 진로 설계까지 현장 밀착형 해법을 제시했다.
공사 이국희 관광인재양성팀장은 "이번 오픈하우스는 관광기업과 예비 관광인들이 직접 교류하며 실질적인 취업의 방향을 잡는 좋은 기회"라며, "앞으로도 관광일자리센터를 통해 구직자들이 적합한 직무를 찾고 관광산업의 핵심 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
관광일자리센터는 구직 단계별 맞춤형 취업 지원 서비스를 연중 상시 운영 중이다. ▲개인별 적성 진단 ▲현직자 특강 및 멘토링 ▲대면·비대면 취업 컨설팅 ▲기업-구직자 매칭데이 등을 통해 관광 인재들의 업계 진출을 지원하는 디딤돌 역할을 수행하고 있다.
jyyang@newspim.com