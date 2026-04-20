전국 광역단체장 4월20일 일정

AI 핵심 요약beta
- 김관영 전북지사 7일 장애인의 날 기념식 참석한다.
- 김영록 전남지사 중동 TF회의와 녹색대전환 개회식 진행한다.
- 박형준 부산시장 장애인의 날 기념식과 BTS 공연 현안회의 열었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲김관영 전북지사
- 제46회 전북 장애인의 날 기념식 (10:00 전주화산체육관)
▲강기정 광주시장
- 5·18 정신 헌법 전문 수록 촉구 관련 브리핑(14:00 시청 브리핑룸)
▲김영록 전남지사
- 중동상황 비상대책 TF 회의(09:30 서재필실)
- 녹색대전환 국제주간 개회식(14:00 여수 엑스포장)
▲김영환 충북지사
- 확대간부회의(09:00 대회의실)
- 산업정책협력관 임용장 수여(10:00 여는마당)
- 제46회 충청북도 장애인의 날 기념행사(11:00 청주생명누리공원)
▲이장우 대전시장
- 주간업무회의(09:00 대회의실)
- 서대전역 복합환승센터 조성 기본계획 수립 용역 착수보고회(10:00 중회의실)
- (사)한국외식업중앙회 대전시지회 정기총회(15:00 호텔선샤인)
▲김하균 세종시장 권한대행
- 2026년 제2차 안전정책심누조정위원회(14:00 집현실)
▲김태흠 충남지사
- 365×24 어린이집 운영자 간담회(15:00 외부접견실)
▲여중협 강원도지사 권한대행
- 지휘부 간담(09:10 행정부지사실)
- 기자간담회(14:00 기자실)
▲박형준 부산시장
- 주간 정책회의(09:00 영상회의실)
- 제46회 장애인의 날 기념식(10:30 강서실내체육관)
- BTS월드투어 아리랑IN 부산 공연 관련 현안회의(14:00 영상회의실)
- 업무협약-제2하하캠퍼스 조성 추진(15:30 국제의전실)
- 부산클래식문화재단 기부금 전달식(16:00 의전실)
▲박완수 경남지사
- 실국본부장회의(09:00 도정회의실)
▲김두겸 울산시장
- 대한적십자사 울산지사 회장 이취임식 (14:00 대한적십자사 울산지사))
▲유정복 인천시장
- 군수·구청장 정책회의 (07:30)
- 루원종합청사 (10:00)
- 장애인의날 기념식 (13:40)
▲김동연 경기지사
- 통상업무
▲오영훈 제주도지사
- 주간 혁신 성장회의(08:40 도청 탐라홀)
[전국종합=뉴스핌]