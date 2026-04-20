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北 "어제 쏜 건 개량형 지대지 전술탄도미사일"

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AI 핵심 요약

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  • 북한이 19일 함경남도 신포에서 개량형 지대지 전술탄도미사일 화성-11라를 시험발사했다.
  • 김정은 국무위원장이 현장을 참관했으며 5기 미사일이 12.5~13ha 면적을 강타했다.
  • 김정은은 산포 전투부 개발로 고밀도 진압 타격 능력이 증대됐다고 주장했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중앙통신 "김정은 현장 참관"
딸 주애도 동행한 모습 포착
"전문 연구집단 5년 노력 성과"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한은 19일 함경남도 신포 지역에서 발사한 미사일이 개량형 지대지(地對地) 전술탄도미사일 '화성-11라' 형이라고 밝혔다.

북한 관영 조선중앙통신은 20일 보도에서 "미사일총국은 19일 개량된 지상대지상전술탄도미사일 '화성포-11라' 형의 전투부 위력평가를 위한 시험발사를 진행했다"며 국무위원장 김정은이 현장을 참관했다고 전했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 19일 함경남도 신포 지역에서 개량형 지대지(地對地)전술탄도미사일 '화성-11라' 형의 시험발사를 진행했다. 사진은 부두 형태의 콘크리트 구조물에서 미사일이 발사되는 모습. [사진=북한매체 종합] 2026.04.20 yjlee@newspim.com

통신은 "시험발사의 목적은 전술탄도미사일에 적용하는 산포 전투부와 파편지뢰 전투부의 특성과 위력을 확증하는 데 있다"며 "136㎞ 계선의 섬 목표를 중심으로 하여 설정된 표적 지역으로 발사한 5기의 전술탄도미사일들은 12.5~13ha 면적을 매우 높은 밀도로 강타하면서 전투적 위력을 남김없이 과시했다"고 주장했다.

김정은은 "각이한 용도의 산포 전투부들이 개발·도입되면서 우리 군대의 작전상 수요를 보다 충분히, 효율적으로 만족시킬수 있게 됐다"면서 "고정밀 타격능력과 함께 필요한 특정 표적 지역에 대한 고밀도 진압 타격 능력을 증대시키는 것은 군사행동 실천에서 커다란 의의를 가진다"고 말했다.

김정은은 또 "오늘 우리가 터득하고 갱신한 기술과 기록은 미사일 전투부 전문 연구집단을 조직하고 ５년이라는 시간을 바친 것이 조금도 헛되지 않았다는것을 명백히 보여준 귀중한 결과물"이라고 주장했다.

이어 "국방과학 연구집단들이 우리 군대의 싸움준비에 필요한 다양한 첨단 기술력을 쟁취 및 고도화하기 위한 중대한 사업들에서 계속되는 성과들을 이룩하기 바란다"고 강조했다.

북한은 딸 주애의 동행사실을 알리지 않았으나, 관영 매체가 공개한 사진에는 김정은과 함께 발사 장면을 지켜보는 김주애의 모습이 등장한다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 19일 함경남도 신포 지역에서 개량형 지대지(地對地)전술탄도미사일 '화성-11라' 형의 시험발사를 진행했다고 관영 중앙통신이 20일 전했다. 사진은 김정은이 딸 주애와 발사 장면을 모니터하는 모습. [사진=북한매체 종합] 2026.04.20 yjlee@newspim.com

시험발사에는 노동당 군수공업부 제1부부장인 김정식, 미사일총국장 장창하 대장, 제1군단장 안영환 중장, 제2군단장 주성남 중장, 제4군단장 정명남 중장, 제5군단장 리정국 중장이 참관한 것으로 통신은 전했다.

앞서 우리 군 합동참모본부는 "우리 군은 4월 19일 06시 10분경 북한 신포 일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도미사일 수 발을 포착했다"며 "포착된 북한 미사일은 약 140㎞를 비행했으며, 정확한 제원에 대해서는 한미가 정밀 분석 중에 있다"고 밝힌 바 있다.

yjlee@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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