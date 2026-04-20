北 "어제 쏜 건 개량형 지대지 전술탄도미사일"

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중앙통신 "김정은 현장 참관"

딸 주애도 동행한 모습 포착

"전문 연구집단 5년 노력 성과"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한은 19일 함경남도 신포 지역에서 발사한 미사일이 개량형 지대지(地對地) 전술탄도미사일 '화성-11라' 형이라고 밝혔다.

북한 관영 조선중앙통신은 20일 보도에서 "미사일총국은 19일 개량된 지상대지상전술탄도미사일 '화성포-11라' 형의 전투부 위력평가를 위한 시험발사를 진행했다"며 국무위원장 김정은이 현장을 참관했다고 전했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 19일 함경남도 신포 지역에서 개량형 지대지(地對地)전술탄도미사일 '화성-11라' 형의 시험발사를 진행했다. 사진은 부두 형태의 콘크리트 구조물에서 미사일이 발사되는 모습. [사진=북한매체 종합] 2026.04.20 yjlee@newspim.com

통신은 "시험발사의 목적은 전술탄도미사일에 적용하는 산포 전투부와 파편지뢰 전투부의 특성과 위력을 확증하는 데 있다"며 "136㎞ 계선의 섬 목표를 중심으로 하여 설정된 표적 지역으로 발사한 5기의 전술탄도미사일들은 12.5~13ha 면적을 매우 높은 밀도로 강타하면서 전투적 위력을 남김없이 과시했다"고 주장했다.

김정은은 "각이한 용도의 산포 전투부들이 개발·도입되면서 우리 군대의 작전상 수요를 보다 충분히, 효율적으로 만족시킬수 있게 됐다"면서 "고정밀 타격능력과 함께 필요한 특정 표적 지역에 대한 고밀도 진압 타격 능력을 증대시키는 것은 군사행동 실천에서 커다란 의의를 가진다"고 말했다.

김정은은 또 "오늘 우리가 터득하고 갱신한 기술과 기록은 미사일 전투부 전문 연구집단을 조직하고 ５년이라는 시간을 바친 것이 조금도 헛되지 않았다는것을 명백히 보여준 귀중한 결과물"이라고 주장했다.

이어 "국방과학 연구집단들이 우리 군대의 싸움준비에 필요한 다양한 첨단 기술력을 쟁취 및 고도화하기 위한 중대한 사업들에서 계속되는 성과들을 이룩하기 바란다"고 강조했다.

북한은 딸 주애의 동행사실을 알리지 않았으나, 관영 매체가 공개한 사진에는 김정은과 함께 발사 장면을 지켜보는 김주애의 모습이 등장한다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 19일 함경남도 신포 지역에서 개량형 지대지(地對地)전술탄도미사일 '화성-11라' 형의 시험발사를 진행했다고 관영 중앙통신이 20일 전했다. 사진은 김정은이 딸 주애와 발사 장면을 모니터하는 모습. [사진=북한매체 종합] 2026.04.20 yjlee@newspim.com

시험발사에는 노동당 군수공업부 제1부부장인 김정식, 미사일총국장 장창하 대장, 제1군단장 안영환 중장, 제2군단장 주성남 중장, 제4군단장 정명남 중장, 제5군단장 리정국 중장이 참관한 것으로 통신은 전했다.

앞서 우리 군 합동참모본부는 "우리 군은 4월 19일 06시 10분경 북한 신포 일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도미사일 수 발을 포착했다"며 "포착된 북한 미사일은 약 140㎞를 비행했으며, 정확한 제원에 대해서는 한미가 정밀 분석 중에 있다"고 밝힌 바 있다.

yjlee@newspim.com