김정은, 남한 겨냥 "전술핵 파괴적 위력"...어제 미사일 도발 참관

"420㎞ 사정권 적들에게 불안 줄 것"

노골적인 대남 핵 도발 위협 쏟아내

한미 훈련과 이란 전쟁 반발 움직임

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 14일 벌어진 북한의 탄도미사일 무더기 도발은 북한군 장거리포병 구분대(대대급 또는 그 이하 부대)에 의한 화력 타격훈련이라고 관영 조선중앙통신이 15일 밝혔다.

중앙통신은 "서부 지구 장거리 포병 구분대의 화력 타격훈련이 14일 진행됐다"면서 "훈련에는 600㎜ 초정밀 다연장 방사포(MLRS, 다연장로켓포) 12문과 2개의 포병중대가 동원됐다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 노동당 총비서 겸 국무위원장인 김정은이 14일 딸 주애와 함께 북한군 장거리 포병 구분대(대대급 또는 그 이하의 부대)에 의한 화력 타격훈련을 참관했다. [사진=북한매체 종합] 2026.03.15 yjlee@newspim.com

통신은 "발사된 방사포탄들은 364.4㎞ 계선의 조선 동해 섬 목표를 100％의 명중률로 강타하며 자기의 집초적인 파괴력과 군사적 가치를 다시한번 증명했다"고 보도했다.

이 자리에는 노동당 총비서 겸 국무위원장인 김정은도 참관했는데, 그는 "이 훈련이 목적한 바 이상의 파장으로 우리에 대한 적대심을 가지고 있는 세력, 즉 420㎞ 사정권 안에 있는 적들에게는 불안을 줄 것이며 전술핵무기의 파괴적인 위력상에 대한 깊은 파악을 주게 될 것"이라고 주장했다.

김정은은 또 600㎜ 초정밀 다연장 방사포에 대해 "정말로 대단히 무서운 그리고 매력적인 무기"라며 "세계적으로 이 무기체계의 성능을 능가하는 전술무기는 존재하지 않는다"고 말했다.

또 "앞으로 수년 간은 그럴 것"이라며 "하지만 그때 가면 우리도 여기에 머물러 있지 않을 것은 분명하다"고 덧붙였다.

이와 관련해 대북정보 관계자는 "국제사회가 높게 평가하는 한국군의 초정밀 타격수단인 현무-5(탄두 무게 8톤) 등의 위력을 인지하고 있을 김정은이 방사포 사격 시위를 통해 대남 재래식 무기 열세 상황을 허장성세하려는 의도"라고 평가했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한군 장거리 포병 구분대(대대급 또는 그 이하의 부대)에 의한 화력 타격훈련이 14일 국무위원장 김정은이 참관한 가운데 이뤄졌다고 관영 조선중앙통신이 15일 전했다. [사진=북한매체 종합] 2026.03.15 yjlee@newspim.com

김정은은 자신의 도발적 행태와 관련한 비난을 의식한 듯 "오늘 훈련의 목적에 대해 말한다면 그 목적은 군대가 자기 할 일을 하게 하자는데 있는 것뿐"이라고 말했다.

그러면서도 그는 "하지만 방위적 성격의 이 억제 수단들이 국가 주권 안전에 대한 외세의 무력 도발과 침공을 예방하지 못할 경우 이 방위 수단들은 즉시에 제2의 사명 즉 거대한 파괴적 공격 수단으로 사용될 것"이라고 주장했다.

이어 "이 무기가 사용된다면 타격 범위 내에 있는 상대측 군사 하부구조는 절대로 견디어내지 못한다"고 말했다.

김정은의 참관에는 딸 주애가 대동한 것으로 북한 선전매체들이 공개한 사진을 통해 드러났다.

김정은의 행보와 거친 대남 언동은 한미합동 군사연습에 대한 반발과 함께 미국·이스라엘의 이란 공습 사태로 최고지도자 알리 하메네이와 그 가족, 군 핵심 인사들이 한꺼번에 사망한 사태에 대한 충격을 반영한 것으로 해석된다.

앞서 우리 군 합동참모본부는 14일 언론공지를 통해 "오후 1시 20분께 북한 평양 순안 일대에서 동해상으로 발사된 미상 탄도미사일 십여 발을 포착했다"며 "미사일은 약 350km를 비행했다"고 밝힌 바 있다.

북한의 탄도미사일 도발은 지난 1월 이후 두 달여 만으로, 한 번에 10여발을 발사한 것은 상당히 이례적인 일로 평가된다.

yjlee@newspim.com