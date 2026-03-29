이란 사태 자극받았나...김정은, 연일 '전쟁준비' 도발적 행보

미사일 엔진 추진력 개량 시험 참관

특수전 부대 찾고 탱크 성능 평가

"현대전 추세에 엄격히 준비" 강조

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 김정은이 미사일 신형 고체 엔진 성능을 높이기 위한 시험을 참관했다.

또 탱크의 방호 능력을 향상시키기 위한 테스트를 살펴보고, 특수작전 부대를 찾아 현대전 추세에 맞는 전쟁 준비를 촉구했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 고체연료를 사용한 신형 미사일 엔진을 살펴보고 있다. 북한 매체들이 29일 공개한 사진으로 구체적인 날짜를 밝히지 않았다. [사진=북한매체 종합] 2026.03.29 yjlee@newspim.com

북한 관영 선전매체인 조선중앙통신과 노동신문은 29일 구체적인 날짜는 밝히지 않은 채 국무위원장 김정은의 이 같은 군사 관련 행보를 보도했다.

이들 매체에 따르면 김정은은 탄소섬유 복합재료를 이용한 '대출력 고체 발동기(엔진) 지상 분출 시험을 참관했다.

매체들은 "새로 갱신된 대출력 고체 발동기의 최대 추진력은 2500kN(킬로뉴턴)으로서 해당 시험은 전략적 타격 수단들의 부단한 갱신을 중요 목표로 제시한 새로운 5개년 기간의 국방발전 계획의 일환"이라고 밝혔다.

2500kN은 최대 255톤 정도의 무게를 띄워올릴 수 있는 추력으로, 이는 지난해 9월 시험의 최대 추진력 1971kN보다 26% 정도 출력이 높아진 수치다.

김정은은 "전략적 군사력을 최강의 수준에 올려세우는 데서 실로 거대한 의의를 가지는 이 시험은 전략 무력의 현대화에 관한 국가전략과 군사적 수요 조건에 충분히 만족된다"고 주장했다.

엔진시험에는 노동당 군수공업 담당 비서 겸 부장인 조춘룡과 당 군수공업부 제1부부장 김정식, 미사일 총국장 장창하 등이 수행한 것으로 전했다.

북한 매체들은 이날 김정은이 국방과학원 장갑무기연구소가 주관한 탱크능력 평가시험을 참관한 사실도 전했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 국방과학원 장갑무기연구소가 주관한 탱크능력 평가시험을 참관했다고 북한 매체들이 29일 보도했다. 사진은 발사된 유도무기(위)를 탱크가 포착(아래 사진 왼쪽 붉은 원)한 뒤 능동방어 체계를 작동시켜 폭파하는 모습. [사진=북한매체 종합] 2026.03.29 yjlee@newspim.com

김정은은 "우리의 신형 주력 탱크가 얼마만큼 우수한 탱크인가를 설명이 아닌 실제적 행동으로 보여준 계기, 얼마만큼 신뢰할 수 있는 전투 수단인가를 잘 알게 해준 계기로 된다"고 만족을 표한 것으로 보도했다.

그는 또 "세계적으로 이 탱크와 견줄만한 탱크가 없다고 이미 천명한 우리의 견해에는 의심할 여지가 없다는 것을 다시금 확인하게 됐다"고 말했다.

앞서 김정은은 딸 주애와 함께 수도방어군단 직속 평양 제60 훈련기지를 찾아 탱크훈련을 참관한 뒤 "이 탱크만큼 자체 방어능력이 강한 장갑무기는 세계적으로 존재하지 않는다고 확신한다"고 주장한 바 있다.

북한 매체들은 김정은이 군 총참모부 작전국 직속 특수작전 훈련기지를 찾아 각 구분대(대대 또는 그 이하 규모의 부대)의 훈련을 참관한 사실도 전했다.

김정은은 "우리 군대의 각급은 평시에 훈련에서 땀을 많이 흘려야 전투에서 피를 적게 흘린다는 철리를 깊이 자각하고 주체적 훈련혁명 방침의 철저한 관철과 구현으로써 현대 전쟁의 추이에 맞게 엄격히 준비돼야 한다"고 강조했다.

대북정보 관계자는 "김정은이 이란전쟁과 우크라이나전 전투병 파견 과정에서 미사일과 전차 등 재래식 전력과 특수전 능력의 중요성을 절감하고 이를 집중 점검 중인 것으로 파악하고 있다"며 "특히 2월 하순 열릴 노동당 제9차 대회에서 자신이 밝힌 향후 5년 동안의 이른바 국방력 강화 방안에 맞춘 군사력 강화를 촉구하는 모습"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 군 총참모부 작전국 직속 특수작전 훈련기지를 찾아 훈련을 참관했다. 사진은 여군 특수전 요원의 시범 모습으로, 북한 매체들은 김정은이 언제 훈련장을 방문했는지는 밝히지 않았다. [사진=북한매체 종합] 2026.03.29 yjlee@newspim.com

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