구자은 LS 회장 모친 유한선 여사 별세…향년 93세

가족장으로 조용히 장례…조화·부의금 정중히 사양

경제사절단 일정 취소한 구자은 회장, 빈소 지켜

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 구자은 LS그룹 회장의 모친인 고(故) 유한선 여사가 19일 오전 10시께 노환으로 별세했다. 향년 93세.

유한선 여사는 1933년생으로 고 구두회 예스코 명예회장과 결혼해 1남 3녀를 뒀다. 자녀로는 구자은 회장을 비롯해 구은정 태은물류 회장, 구지희 씨, 구재희 씨가 있으며, 며느리 장인영 씨와 사위 김중민 씨, 데이비드 누네즈 씨, 김동범 씨가 있다.

고 유한선 여사 [사진=LS]

유 여사는 평소 검소하고 자상한 성품으로 자녀들에게 든든한 버팀목 역할을 해왔으며, 평생 가족을 위해 헌신했다는 평가를 받는다.

구자은 회장은 당초 예정돼 있던 대통령의 인도·베트남 순방 경제사절단 일정을 취소하고 빈소를 지키고 있는 것으로 전해졌다.

유족 측은 고인의 뜻에 따라 장례를 가족장으로 조용히 치르기로 했으며, 조화와 부의금은 사양한다고 밝혔다. 빈소는 서울아산병원 장례식장 20호에 마련됐으며, 장지는 경기도 광주시 광주공원묘원이다. 발인은 21일 오전 10시다.

syu@newspim.com