배민, 음식 사진 설명 AI 기능 개발…"시각장애인도 메뉴 선택 쉽게"

이미지 분석해 색감·조리 상태까지 전달

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 우아한형제들은 장애인의 날(4월 20일)을 앞두고 인공지능(AI)이 음식 사진을 구체적으로 묘사해 시각장애인의 앱 이용을 돕는 기능을 개발했다고 19일 밝혔다.

이번 기능은 음식 배달 서비스 이용이 일상화된 환경에서 시각장애인도 비장애인과 동등하게 메뉴를 탐색하고 선택할 수 있도록 접근성을 높이기 위해 마련됐다. 기존 스크린리더가 화면의 텍스트 정보만 읽어주는 데 그쳤다면, 이번 기능은 AI가 이미지를 분석해 음식의 색감, 조리 상태, 주요 식재료의 형태 등을 음성으로 전달하는 것이 특징이다.

우아한형제들이 장애인의날을 앞두고 배민앱 내 음식을 음성으로 설명하는 AI 기능을 개발했다. [사진=우아한형제들]

기능 개발 과정에는 AI 스타트업 '커넥트브릭'이 참여했으며, 실제 사용자 경험 개선을 위해 소셜벤처 '미션잇'과 함께 테스트도 진행했다. 배민은 지난달 31일부터 이달 2일까지 서울 관악구 실로암시각장애인복지관에서 시각장애인 30명을 대상으로 시범 운영을 실시했다.

참가자들은 "머릿속에 음식의 모습이 그려진다", "같은 소비자로 인정받는 느낌"이라는 반응을 보이는 등 긍정적인 평가를 내놨다. 유용성 평가에서는 5점 만점에 4.5점을 기록했으며, 재료 구성이나 음식 형태를 더욱 구체적으로 설명해 달라는 의견도 제시됐다.

배민은 향후 해당 기능을 실제 서비스에 적용하는 방안을 검토할 계획이다.

한편 배민은 취약계층을 위한 다양한 사회공헌 활동도 이어오고 있다. 방학 기간 결식 우려 아동을 지원하는 '배민방학도시락' 사업을 비롯해, 디지털 취약계층을 위한 '쉬운 배달앱 설명서'를 제작했다. 또 휠체어 이용자의 접근성을 높이기 위해 음식점 경사로 설치를 지원하는 '모두의 민트트랙' 사업도 진행한 바 있다.

김중현 우아한형제들 지속가능경영실장은 "서비스 본연의 기능을 강화해 사회적 가치를 실현하고, 누구나 차별 없이 기술 혜택을 누릴 수 있도록 접근성 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com