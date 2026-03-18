배민페스타, 2주만에 고객 할인 250억 돌파…참여 업체 '역대 최대'

지난해 '배민푸드페스타' 대비 혜택 41% 증가

서울시전자상거래센터 배달 앱 부문 1위 올라

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 배달의민족(배민) 운영사 우아한형제들은 지난 2일부터 15일까지 '배민페스타' 행사 이용 고객에게 254억원이 넘는 혜택을 제공했다고 18일 밝혔다.

배민페스타는 배민이 본격적인 봄 시즌을 맞아 진행 중인 대규모 할인전이다. 이번 성과는 지난해 행사인 '배민푸드페스타'와 비교해 41% 증가한 수치다.

배민페스타 이미지. [사진=우아한형제들]

행사에 참여한 가게 수도 역대 배민 할인전 중 최대치를 기록하고 있다. 현재 3만1000곳 이상의 가게가 참여해 즉시 할인을 제공하며 적극적으로 고객 유치에 나서고 있다.

배민페스타 앱 실행 고객 수는 지난해 배민푸드페스타 동기 대비 약 17% 증가했으며, 고객의 앱 유입이 확대되면서 행사를 통한 주문 건수는 40% 이상 늘었다.

이에 따라 입점 파트너의 주문수도 증가세를 보였다. 배민페스타 첫 주 동안 행사에 참여한 가게당 주문수는 행사 직전인 지난 2월 4주차 대비 약 26% 성장했다.

배민은 오는 29일까지 진행되는 배민페스타를 통해 매 주차별로 유명 프랜차이즈 브랜드 할인 쿠폰을 제공하고 매일 선착순 최대 2000명에게 인기 메뉴를 100원에 구매할 수 있는 쿠폰을 지급한다.

음식배달뿐만 아니라 퀵커머스 서비스인 '장보기·쇼핑'에서도 풍성한 할인 행사가 이어진다. B마트에서는 주차별로 브랜드 만두와 라면 패키지 등을, CU나 GS25 등 입점 유통업체에서도 인기 컵라면 등을 매일 1만개씩 0원에 제공하는 '0원딜' 행사를 진행하고 있다.

한편 배민은 서울시전자상거래센터가 진행하는 '쇼핑몰평가100' 내 배달 앱 카테고리에서 가장 높은 점수를 기록해 1위에 올랐다. 순위는 소비자보호평가와 소비자이용만족평가, 피해발생평가 3개 분야에서 심층 분석을 실시해 매겨졌다.

배민 관계자는 "음식 배달 카테고리 외에 퀵커머스까지 함께 진행한 첫 할인행사인 배민페스타가 시작한 지 2주 만에 좋은 성과를 거뒀다"라며 "남은 행사 기간 고객들이 더 많은 혜택을 얻고 파트너분들도 주문 유입 효과가 늘 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

shl22@newspim.com