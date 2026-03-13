배민, 광명시에 친환경 배달 문화 조성…"전기이륜차 인프라 구축"

광명시 스마트도시 조성 사업 밸류체인 업무협약

연내 광명시에 BSS 10기 설치, 다회용기 보급 확대

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 배달의민족(배민)이 전기이륜차 인프라 조성과 다회용기 이용 확산을 위해 지자체와 손잡고 실증 사업을 진행한다.

배민 운영사 우아한형제들은 13일 경기 광명시 광명시청에서 광명시, LG에너지솔루션, 잇그린 등 관련 기업과 함께 '광명시 스마트도시 사업 친환경 배달문화 밸류체인 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

13일 경기도 광명 광명시청에서 김중현 우아한형제들 사업총괄책임자(사진 오른쪽), 박승원 광명시장(왼쪽에서 세번째) 등 협약기관 관계자들이 '광명시 스마트도시 친환경 배달문화 밸류체인 MOU'를 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=우아한형제들]

이번 협약은 2024년 국토교통부에서 진행한 강소형 스마트도시 조성사업 선정에 따른 후속 조치로, 실증을 위한 단계별 전기이륜차 인프라 구축 및 다회용기 보급 확산 등 구체적 내용을 담고 있다.

배민은 연내 광명시에 10여 기의 배터리교환스테이션(BSS, Battery Swapping Station)을 설치할 계획이다. BSS방식은 전기이륜차가 방전되더라도 충전시간을 기다리지 않고 배터리교환을 통해 바로 전기이륜차를 이용할 수 있다. 일부 BSS에 필요한 전기는 재생에너지를 통해 충전하는 방안도 추진하기로 했다.

배달 라이더를 대상으로 전기이륜차 무상 렌탈을 제공하거나 지역 화폐와 연계한 '그린배달 인센티브'를 지원, 전기이륜차 사용도 독려할 예정이다.

다회용기 보급 확대를 위한 노력도 함께한다. 배민은 올해 1월부터 광명시에서 시, 잇그린과 손잡고 다회용기 서비스를 제공하고 있다. 이번 협약에 따라 참여 업주 및 이용자 확대를 위해 지역화폐와 연계한 인센티브를 제공하기로 했다.

김중현 우아한형제들 사업 총괄책임자는 "우아한형제들은 배달 플랫폼으로서 도시의 탄소중립 실현을 위한 솔루션에 함께 참여하고자 한다"며 "배달라이더들이 전기이륜차로 전환하고 가게 업주분들이 환경적 가치 실현에 동참해 함께 상생할 수 있도록 광명시와 협력해 나가겠다"고 말했다.

