김민석 총리 "트럼프, 김정은이 미국과 대화 원하는지 물어"

"트럼프, 북미 관계 개선 관련 보좌관에 구체적 조처 지시"

美 무역대표 "301조 조사, 한국 특별히 타깃 삼은 것 아냐"

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미국을 방문 중인 김민석 국무총리가 13일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 백악관 오벌오피스(대통령 집무실)에서 20여 분간 깜짝 회동을 하고 북미 대화 재개 방안을 논의했다. 김 총리는 이날 워싱턴 DC 한국문화원에서 열린 특파원단 간담회에서 "트럼프 대통령이 북한 문제에 대한 내 견해를 집중적으로 물었으며, 특히 '김정은 위원장이 미국이나 나와 대화를 원하는지 궁금하다'며 질문을 던졌다"고 밝혔다.

미국을 방문 중인 김민석 국무총리가 13일(현지시간) 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 만났다. [사진=국무총리실 제공]

◆ 트럼프, 북미 대화 재개에 깊은 관심

이번 면담은 당초 예정에 없었으나, 김 총리가 폴라 화이트 백악관 신앙사무국장과 면담하던 중 화이트 목사의 주선으로 전격 성사됐다. 김 총리는 별도의 통역 없이 트럼프 대통령과 대화를 나눴다.

김 총리에 따르면, 트럼프 대통령은 김 위원장과의 판문점 회동 사진을 보좌진에게 가져오라고 지시하는 등 북한 문제에 강한 의욕을 보였다. 김 총리는 "이재명 대통령이 트럼프 대통령을 '한반도 문제를 해결할 유일한 지도자'로 평가하고 있다는 점을 전달했다"며 "이에 트럼프 대통령이 매우 만족해하는 반응을 보였다"고 전했다.

특히 김 총리는 북한의 최근 언사가 미국과 '관계 정상화'를 암시하는 방향으로 진전되고 있다는 점을 지적하며, "최소한 접촉과 대화 가능성이 열려 있다고 말씀드렸다"고 밝혔다. 그는 이어 "관계진전을 위해 어떻게 하면 좋을지 몇가지 말씀을 드렸다, 이에 트럼프 대통령이 매우 흥미로워하며 보좌진에게 북한 관련 조처를 지시했다"고 설명했다. 다만 지시의 구체적 내용은 말을 아꼈다.

김민석 국무총리가 12일(현지시간) 백악관에서 JD 밴스 미국 부통령과 만나 악수하고 있다. [사진=국무총리실 제공]

◆ USTR "무역법 301조, 한국 표적 아냐"

한편 김 총리는 전날 백악관에서 JD 밴스 부통령 및 제이미슨 그리어 미무역대표부(USTR) 대표와 만난 결과도 공유했다. 최근 한국을 포함한 16개국을 대상으로 시작된 '무역법 301조' 조사와 관련해, 그리어 대표는 "여러 나라를 보편적으로 대상으로 한 것이며 한국을 특별히 표적으로 삼은 것이 아니다"라고 명확히 선을 그었다.

김 총리는 "우리 정부는 한국이 다른 나라에 비해 불리한 조건을 적용받지 않아야 한다는 입장을 취하지만, 그리어 대표는 오히려 한국이 다른 나라보다 유리한 입장이 될 수도 있지 않겠느냐며 긴밀한 소통을 약속했다"고 덧붙였다.

이번 김 총리와 트럼프 대통령의 회동은 이달 말로 예정된 트럼프 대통령의 방중 일정과 맞물려, 교착 상태에 빠진 북미 대화가 재개되는 중요한 변곡점이 될지 주목된다. 김 총리는 이번 면담 내용을 정리한 영문 메모를 미국을 떠나기 전 백악관 측에 공식 전달할 예정이다.

김민석 국무총리가 13일(현지시간) 워싱턴 DC 한국문화원에서 특파원단과 간담회를 갖고 이번 방미 성과를 설명하고 있다. [사진=워싱턴 특파원단]

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