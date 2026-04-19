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롯데백화점, 중소 협력사와 '동행 워크숍'…상생 파트너십 강화

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  • 롯데백화점이 19일 중소 파트너사 동반성장을 위해 2026년 동행 워크숍을 진행한다고 밝혔다.
  • 워크숍은 20일부터 30일까지 제주 롯데호텔에서 200여 개 파트너사가 참여한다.
  • 특강과 체험 프로그램으로 역량 강화와 유대감을 높이며 상생 펀드 등 지원을 지속한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교육·ESG 프로그램 통해 협력 확대

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 롯데백화점은 중소 파트너사와의 동반성장을 위해 '2026년 동행 워크숍'을 진행한다고 19일 밝혔다. 

올해로 10회를 맞은 동행 워크숍은 2014년 '힐링캠프'로 시작됐다. 중소 협력사와의 장기적 파트너십 강화를 위한 대표 상생 프로그램으로 자리 잡았다.

2025년 강원도 인제시에서 진행한 동행 워크숍 사진 [사진=롯데백화점]

이번 워크숍은 4월 20일부터 30일까지 두 차수로 나눠 제주 롯데호텔에서 열린다. 롯데백화점과 거래하는 200여 개 중소 파트너사가 참여하며, MD본부 임원과 바이어가 함께해 1박 2일간 교류의 시간을 갖는다.

행사 기간에는 명사 초청 특강을 통해 실질적인 역량 강화와 소통의 장이 마련된다. AI 시대 조직 혁신, 동양철학과 역사에서 얻는 통찰, 기업과 사회의 공존 및 친환경 사례, 기후위기 대응 등 다양한 주제의 강연이 진행될 예정이다. 또한 파트너사 간 애로사항을 공유하고 협력 방안을 모색하는 교류 프로그램도 함께 운영된다.

제주 지역 특색을 반영한 체험 프로그램도 마련됐다. 오메기술과 한라봉청 제조, 쪽염색 체험을 비롯해 성산일출봉 올레길 플로깅 등 ESG 활동을 통해 참여사 간 유대감을 높일 계획이다.

롯데백화점은 중소 파트너사와의 상생을 위해 다양한 지원 정책을 이어오고 있다. 2000억 원 규모의 동반성장 펀드와 기금을 운영하고 있으며, 지난해에는 약 630억 원 규모의 무이자 및 우대금리 대출을 지원했다. 또 '상생마진제도'를 통해 약 150개 중소 파트너사의 판매수수료를 최대 5% 인하했다.

2014년부터는 업계 최초로 중소기업 전용 판매관을 운영하며 매장 인테리어 비용과 판매 인건비를 전액 지원하고 있다. 로컬 브랜드를 대상으로 상품 리패키징과 생산 지원도 병행하며 상생 생태계 구축에 나서고 있다. 아울러 동반성장위원회와 협력해 중소 파트너사의 ESG 경영 역량 강화를 위한 교육과 컨설팅도 제공 중이다.

이 같은 노력으로 롯데백화점은 지난해 10월 발표된 동반성장지수 평가에서 백화점·면세점 업계 최초이자 유일하게 '최우수' 등급을 획득했다.

이성현 롯데백화점 커뮤니케이션 부문장은 "파트너사와의 신뢰를 기반으로 한 동반성장은 지속 가능한 성장의 핵심 가치"라며 "앞으로도 실질적인 도움이 되는 상생 프로그램과 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com

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