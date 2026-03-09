"인재 모십니다" 롯데백화점, 상반기 신입사원 채용

주요 대학 상권에서 단독 채용 설명회 진행

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 2026년 상반기 신입사원 채용을 시작하고, 미래 유통 산업을 이끌어갈 인재 확보에 나선다고 9일 밝혔다.

롯데백화점은 '도전'하고 '몰입'하는 조직문화를 핵심 가치로 삼고, 이에 기반한 채용 브랜딩을 강화한다. 이번 채용에서부터 '메이크 유어 넥스트(Make your NEXT) [ ]'라는 새로운 슬로건과 함께 '유어 비전 아워 스테이지(Your Vision, Our Stage)'를 부제로 내세웠다. 자신의 미래(NEXT)를 스스로 정의하고, 롯데백화점이라는 무대에서 자신의 비전을 실현하며 한 단계 더 도약하고자 하는 인재를 모집한다는 메시지를 담았다.

롯데백화점 본점 외관 전경 [사진=롯데백화점 제공] nrd@newspim.com

이는 연차나 직급이 아닌 직무의 전문성·난이도·책임 수준을 기준으로 평가와 보상이 이루어지는 전문성 성장 중심 HR제도의 방향성을 반영한 것으로, 롯데백화점은 해당 슬로건을 중심으로 도전과 몰입을 핵심 가치로 하는 기업문화를 지속적으로 브랜딩해 나갈 계획이다.

이번 채용 역시 이러한 인재 전략에 맞춰 진행한다. 실무 역량 중심 전형인 '아이엠(I'M) 전형'을 통해 스펙이 아닌 직무 역량과 성장 잠재력을 중심으로 인재를 선발한다. 학력·학점 등 스펙은 블라인드이며, 직무 관련 경험과 역량을 담은 포트폴리오 심사와 현장 오디션을 통해 실제 직무 수행 능력과 직무에 대한 비전을 종합적으로 검증한다. 직무에 대한 높은 이해도와 열정, 전문성을 갖춘 몰입형 인재를 선발할 예정이며, 모집 분야는 영업·MD, 마케팅 총 2개 직무다.

롯데백화점은 올해 처음 선보인 채용 슬로건을 앞세워 우수 인재 확보에 적극 나설 계획이다. 우선, 오는 17일, 18일 이틀 간 신촌과 혜화 등 주요 대학 상권 인근에서 단독 오프라인 채용 설명회를 한다. 채용 공고 내 신청버튼을 통해 12일까지 선착순으로 설명회 참석을 위한 사전 신청 접수를 받고 있으며, 현장에서는 현직자의 자세한 직무 설명과 함께 별도 질의응답 시간도 가질 예정이다.

또한, 유투브를 활용한 채용 설명 콘텐츠도 다채롭게 선보인다. 이달 12일 오후 2시에 유투브 라이브 채용 설명회를 진행해 채용 전반에 대한 안내와 포트폴리오 작성 팁을 제공하며, 직무별 현직자들이 구체적인 직무 내용과 필요 역량을 소개할 계획이다. 해당 라이브 영상은 롯데그룹 채용 채널인 '엘리크루티비(L-RecruiTV)'에도 업로드 될 예정이다. 이 밖에도, 롯데백화점의 유투브 공식 계정을 통해 직무별 소개와 일 하는 조직 문화가 담긴 영상을 제작해 선보일 예정이다.

이번 채용은 오는 27일까지 롯데그룹 채용 홈페이지를 통해 지원 가능하며, 총 채용 인원은 두 자릿수다. 서류전형 및 현장 오디션을 통과한 지원자는 5~6월 인턴십 과정을 거치며, 최종 면접을 통해 7월 중 정식 입사하게 된다.

롯데백화점 관계자는 "성장의 다음 단계를 고민하고 있다면, 지금이 바로 롯데백화점에서 새로운 'NEXT'를 시작할 순간"이라며 "백화점과 쇼핑몰, 아울렛을 아우르는 미래 유통 전문가로 도약하고자 하는 우수한 인재들의 적극적인 지원을 기대한다"고 말했다.

