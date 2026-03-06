주얼리 브랜드 엠디루사, 롯데백화점 노원점 입점

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 프리미엄 천연 다이아몬드 주얼리 브랜드 '엠디루사(Emdirusa)'가 롯데백화점 노원점에 새 매장을 열며 오프라인 유통 채널 확대에 나섰다.

[이미지=엠디루사)]

엠디루사는 세련된 디자인과 높은 품질의 천연 다이아몬드를 기반으로 일상 속에서도 우아한 스타일을 완성할 수 있는 주얼리를 선보이는 브랜드다. 이번 롯데백화점 노원점 입점을 통해 보다 많은 고객들에게 브랜드의 가치와 제품을 선보일 계획이다.

새롭게 연 롯데백화점 노원점 매장은 엠디루사만의 아이덴티티를 반영한 감각적인 공간으로, 따뜻한 톤의 컬러와 미니멀한 인테리어가 조화를 이루는 것이 특징이다. 갤러리처럼 정돈된 디스플레이를 통해 다이아몬드 주얼리의 섬세한 디테일과 빛을 더욱 돋보이게 했으며, 고객들이 편안하고 여유로운 분위기 속에서 다양한 아이템을 경험할 수 있도록 구성됐다.

한편, 엠디루사는 매장 개장을 기념해 다양한 프로모션도 함께 진행한다. 베스트셀링 아이템은 일부 한정 20% 할인 및 GIA 다이아몬드 특가를 진행하며, 카카오톡 플러스친구를 추가한 고객에게는 3만 원 쿠폰을 증정한다.

