전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

엔비디아 'S램 추론칩' 공개 소식에…삼성·하이닉스 HBM 영향 '촉각'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

GTC서 온칩 S램 기반 추론 아키텍처 공개 전망
HBM 대체보단 역할 분화…AI 메모리 구조 변화

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 엔비디아가 온칩 S램(SRAM)을 활용한 인공지능(AI) 추론용 반도체 아키텍처 공개를 준비하면서 AI 메모리 시장 구조 변화 가능성에 관심이 쏠리고 있다. 기존 그래픽처리장치(GPU)처럼 고대역폭메모리(HBM)에 크게 의존하는 방식이 아니라 칩 내부 메모리를 확대해 처리 속도를 높이는 구조가 등장할 경우 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 HBM 시장에도 변수로 작용할 수 있다는 분석이 나온다. 다만 업계에서는 S램이 대용량 데이터를 처리하는 HBM을 직접 대체하기보다는 일부 AI 작업에 활용되며 AI 메모리 구조가 더욱 다양해질 가능성이 크다는 평가가 우세하다.

◆ S램 기반 추론칩 부상

6일 업계에 따르면 엔비디아는 온칩 S램(SRAM)을 대규모로 활용한 AI 추론용 반도체 아키텍처 공개를 준비 중인 것으로 전해졌다. 특히 엔비디아는 오는 16일(현지시간) 미국 캘리포니아 새너제이에서 열리는 'GTC 2026'에서 관련 아키텍처를 공개할 가능성이 거론된다. 시장에서는 그록이 개발한 언어처리장치(LPU) 구조가 일부 반영될 수 있다는 관측도 나온다.

젠슨 황 [사진=블룸버그]

S램 기반 아키텍처는 기존 GPU 구조와 다른 접근 방식을 취한다. 현재 AI 데이터센터에서 사용하는 GPU는 대용량 데이터를 빠르게 처리하기 위해 HBM을 중심으로 설계된다. GPU 옆에 여러 개의 HBM 스택을 붙여 대규모 데이터를 처리하는 방식이다.

반면 S램 중심 구조는 칩 내부에 상대적으로 큰 용량의 S램을 배치해 데이터 이동을 최소화하는 데 초점을 둔다. 메모리를 칩 내부에 배치하면 데이터가 오가는 거리가 줄어들어 연산 처리 속도를 높일 수 있다.

◆ HBM 대체 가능성은 제한적

엔비디아가 S램 기반 추론용 반도체 아키텍처 공개를 준비하고 있다는 소식이 전해지면서, 글로벌 증시에서는 메모리 기업 주가가 일시적으로 약세를 보이기도 했다. S램 사용이 확대될 경우 HBM 등 기존 메인 메모리 수요가 줄어들 수 있다는 우려가 제기됐기 때문이다. HBM 시장을 주도하는 삼성전자와 SK하이닉스 역시 AI 반도체 아키텍처 변화 흐름을 예의주시하고 있는 것으로 전해졌다.

[AI 이미지=김정인 기자]

다만 업계에서는 S램 구조가 HBM을 직접 대체할 가능성은 낮다는 평가가 우세하다. 두 메모리는 구조와 역할이 크게 다르기 때문이다.

S램은 연산 속도를 높이는 데 유리하지만 집적도가 낮아 대용량 데이터를 저장하기 어렵다. 같은 용량 기준으로 보면 S램은 D램보다 셀 면적이 훨씬 커 동일 용량을 구현하려면 약 5~10배 정도의 면적이 필요한 것으로 알려져 있다.

이 때문에 S램은 그동안 PC나 서버에서 메인 메모리보다는 캐시나 버퍼 등 보조 메모리로 활용되는 경우가 대부분이었다. 반면 HBM은 대용량 데이터를 빠르게 처리하는 데 최적화된 메모리로 AI 학습과 데이터센터 서버에서 핵심 역할을 하고 있다.

◆ "AI 메모리 구조 '다층화'될 것"

채민숙 한국투자증권 연구원은 "S램 중심 아키텍처의 도입은 HBM이나 D램을 대체하기 위한 전략이라기보다 초저지연이 요구되는 특정 데이터센터 워크로드나 엣지 영역을 위한 별도의 옵션으로 이해해야 한다"고 분석했다.

이어 "대규모 모델 학습과 범용 추론 서버에서는 여전히 HBM과 D램이 메인 메모리를 담당할 것"이라며 "AI 산업이 발전할수록 S램, HBM, D램 등으로 이어지는 메모리 계층구조가 더욱 다층화되며, 이는 전체 메모리 시장규모의 확장으로 이어질 것"이라고 했다.

kji01@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동