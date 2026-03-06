전체기사 최신뉴스 GAM
2026.03.06 (금)
클로바 X·카카오TV 종료…'빅테크와 경쟁' 대신 본업 강화하는 네카오

클로바 X 종료하는 네이버, AI 탭 등 출시 계획
카카오, 카톡 중심으로 AI 서비스 고도화 방침

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버와 카카오가 빅테크와 경쟁 대신 본업의 경쟁력 강화에 집중하고 있다. 각각 클로바 X와 카카오TV 서비스를 종료하고 포털, 카카오톡에 집중하며 경쟁력을 높인다는 방침이다.

6일 업계에 따르면 네이버는 오는 4월 9일 클로바 X 서비스를 종료한다. 클로바 X는 네이버의 초거대언어모델(LLM) 하이퍼클로바 X의 기술을 바탕으로 만들어진 대화형 AI 에이전트로 지난 2023년 8월부터 서비스를 제공해왔다.

네이버와 카카오 로고 [사진=네이버, 카카오]

클로바 X는 사용자와 대화를 통해 상호작용하며 ▲질문으로 검색 ▲일정표 작성 ▲모의 면접 ▲일상적인 대화 등 AI를 활용한 생산성 향상 및 창작 보조 도구를 지향해왔다. 오픈AI의 챗GPT, 앤트로픽의 클로드와 경쟁하는 한국형 AI로 기대로 모았으나 네이버의 AI 전략 수정으로 서비스를 종료하게 됐다.

네이버는 올해 AI 브리핑을 확대 적용한다. 현재 네이버 검색에서는 AI 브리핑 기능을 시범 제공하고 있다. 이어 상반기 내 쇼핑 에이전트와 AI 탭의 출시한다. 클로바 X로 확인한 AI의 가능성을 기존의 검색 기능 강화와 함께 네이버의 새로운 수익화 방향 모색의 기회로 삼는다는 것이다.

네이버는 공지를 통해 "클로바 X는 하이퍼클로바 X의 실험실로 일상 속 다양한 활용 가능성에 도전해왔다"며 "이제 더 넓은 산업군에서 하이퍼클로바 X의 가치를 만들어나가는 실험을 이어가고자 한다"고 밝혔다.

최수연 네이버 대표도 지난달 열린 2024년 4분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜에서 "앞으로도 AI를 기반으로 검색, 광고, 커머스 등 핵심 사업의 경쟁력 강화에 집중하는 한편 중장기적으로는 소버린 AI에서의 지속적인 기회 발굴, 두나무 인수가 완료되는 시점 웹3 등 미래 성장 동력도 추가하며 글로벌 확장을 위해 도약할 것"이라고 강조했다.

카카오도 카카오TV의 서비스를 종료한다. 카카오TV는 전날 공지를 통해 오는 6월 30일 서비스를 종료한다고 밝혔다.

이는 동영상 플랫폼 서비스에서 카카오TV가 더 이상 경쟁력을 갖기 어렵다고 판단했기 때문으로 풀이된다.

지난 2017년 다음TV팟으로 출범한 카카오TV는 TV 프로그램 '마이리틀 텔레비전' 생중계와 함께 인기를 끌었다. 하지만 글로벌 서비스 유튜브의 성장과 후원 중단으로 인한 스트리머 이탈로 점차 입지가 좁아지며 지난 2024년 앱 서비스를 종료하고 점차 서비스를 축소해왔다.

카카오TV는 "급변하는 콘텐츠 시장의 흐름과 운영 환경의 변화로 긴 고민 끝에 서비스 종료라는 어려운 결정을 내리게 됐다"며 "비록 서비스는 여기서 마침표를 찍게 되지만 마지막까지 이용자 여러분의 불편함이 없도록 책임감을 갖고 세심하게 살피겠다"고 전했다.

카카오TV 사업을 정리한 카카오는 지난해 오픈AI와 협업한 데 이어 올해는 구글과 손을 잡으면서 AI 수익화에 속도를 낸다는 방침이다. 그 중심에는 카카오톡이 있다.

카카오는 온디바이스 AI 서비스가 안드로이드 기기에서 원활하게 구동될 수 있도록 구글과 협업한다. 자체 개발한 경량 AI모델인 '카나나 인 카카오톡(Kanana in KakaoTalk)'이 협업의 시작이다.

오픈AI와의 협업은 지난해 '챗GPT for 카카오'를 런칭하며 800만명의 이용자를 확보하며 순항 중이다. 지난달에는 카카오 선물하기를 통해 월 30만원에 달하는 챗GPT 프로를 2만9000원에 사용할 수 있는 이용권을 판매하며 '챗GPT for 카카오' 이용자 확보에 나서기도 했다.

이종원 BNK투자증권 연구원은 "카카오는 카카오톡을 중심으로 AI를 활용한 사용자 경험 고도화에 나서고 있다"며 "향후 AI를 통한 폭발적인 실적기여는 파트너 생태계가 충분히 확보되고 유의미한 거래량이 톡 내로 유입되는 시점에 가시화될 가능성이 높다"고 전망했다.

origin@newspim.com

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

